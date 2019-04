Em Almoço-Debate LIDE, Levy defende reforma da Previdência para país retomar crescimento

"A direção do governo é dar maior protagonismo ao setor privado, mas há certos segmentos que requerem uma coordenação, como o da infraestrutura. Os leilões de aeroportos e portos resultaram em concessões a empresas estrangeiras que conhecem bem o Brasil, trazendo investimentos que impactarão no turismo, entre outros beneficiados. O que precisamos agora são novos ativos, criando oportunidades em gás natural, por exemplo, abrindo esse mercado, inclusive servindo como alternativa de combustível para caminhões que trabalham com rotas mais curtas", disse Levy.

Segundo o presidente do BNDES, o banco de desenvolvimento quer fortalecer as linhas de crédito para pequenas e médias empresas, sem substituir os bancos comerciais e cooperativos que já concedem este tipo de financiamento. "As cooperativas de crédito têm hoje um papel crescente nos recursos repassados pelo BNDES", enfatizou, como no caso do Pronaf. Outra área de incentivos são as startups. Segundo Levy, o BNDES também está implementando medidas que visam fomentar projetos de inovações tecnológicas, criando uma plataforma que ligue incubadoras a desenvolvedores, permitindo que seus negócios deslanchem.

Levy ressaltou ainda a importância da aprovação da reforma da Previdência para alavancar a economia brasileira, criando um ambiente e respaldo de segurança para que os investidores privados posam fazer seus aportes. "Temos muita chance de voltar a ter um grau de investimento mais elevado com a aprovação da reforma", afirmou o ex-ministro da Fazenda e ex-secretário do Tesouro Nacional, citando este fato como mais um efeito positivo do Projeto de Emenda Constitucional em discussão na Câmara dos Deputados.

