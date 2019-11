Em ano de retomada, Black Friday 2019 consolida estratégia omnichannel do varejo

SÃO PAULO, 27 de novembro de 2019 /PRNewswire/ -- A Black Friday tem se tornado cada vez mais importante para o varejo do Brasil. E a deste ano chega com enorme expectativa. Por um lado, pode servir como um marco para a retomada do setor. Por outro, pode consolidar uma estratégia cujos resultados começam a aparecer. Estamos falando da estratégia omnichannel.

Esse termo, traduzido como multicanal, não consiste apenas em comercializar mercadorias tanto no online como no offline. Preconiza integrar operações e aproveitar todas as oportunidades que se apresentam para impactar o consumidor.

"O fundamental é impactar o consumidor. Onde a compra será efetivada não tem tanta importância", afirma Liuz Medeiros, New Business Associate da Foursales Group, especialista no recrutamento de talentos para a área comercial. "A taxa de conversão de vendas online depende do produto que está sendo vendido – é mais fácil com livros do que com roupas, por exemplo, embora estas, graças a iniciativas inovadoras, venham obtendo grande destaque nos últimos anos. De todo modo, é possível impactar o usuário pelo celular e atraí-lo para a loja física".

A Foursales recentemente concluiu uma pesquisa de Cargos & Salários pioneira em razão de seu foco exclusivo (marketing e vendas) e alta amostragem. Uma das inferências é que, no varejo tradicional, a média salarial dos funcionários do setor comercial caiu 8% de 2018 para 2019. No omnichannel, porém, a alta foi significativa: 18%.

"Essa inflação salarial no omnichannel pode ser atribuída também a um processo de job hunting. Há empresas que se destacaram na efetivação de estratégias multicanais – e formaram profissionais – e há empresas que estão correndo atrás", diz Medeiros. "Estas estão 'roubando' funcionários das companhias referência. O aumento salarial se dá em função de uma demanda aquecida e uma oferta insuficiente de profissionais adaptados à nova prática".

No entanto, fica o alerta aos funcionários do setor: o varejo está evoluindo e eles precisam mudar também. "O profissional que não está com uma mentalidade multicanal está ficando para trás", aponta Medeiros. "Tanto em vendas como em marketing, é necessário se qualificar. E isso inclui entender os diferentes meios de interação e aprender as melhores maneiras de utilizá-los".

