Em breve: acesso instantâneo às notas de leitura e compreensão oral do TOEFL iBT®

PRINCETON, Nova Jersey, 13 de fevereiro de 2020 /PRNewswire/ -- A partir de 15 de fevereiro, alunos de todo o mundo poderão ver as notas de leitura e compreensão oral do TOEFL iBT® na tela imediatamente após a conclusão do teste. As pontuações não oficiais poderão ser usadas como um indicador antecipado de desempenho e ajudar a tomar decisões bem informadas (como o relato da nota ao final do teste) com base nesse desempenho.

As notas poderão ser visualizadas pelos alunos antes de eles saírem do centro de teste, e novamente em seus boletins completos e oficiais aproximadamente seis dias após o exame no aplicativo oficial do TOEFL® ou em sua conta on-line.

"O teste TOEFL iBT é a única avaliação de língua inglesa cujas notas podem ser vistas pelos alunos imediatamente após o exame", disse Srikant Gopal, diretor-executivo do programa TOEFL. "Nosso compromisso com alunos e instituições motiva as mudanças e melhorias que implementamos nos últimos meses. Essas transformações tornam mais conveniente e flexível a experiência para os alunos sem deixar de lado os padrões rigorosos de uma avaliação justa e imparcial em que as instituições confiam como medida válida de proficiência acadêmica em língua inglesa."

Além disso, as recentes atualizações da política da ETS tornaram a inscrição on-line mais prática do que nunca. O prazo mínimo para a inscrição pela internet passou de quatro para dois dias antes do teste.

"Entendemos que estudantes de todo o mundo enfrentarão prazos e circunstâncias inesperadas que podem exigir que tomem decisões mais tarde", disse Gopal. "Estamos seguros de que esta política atualizada proporcionará ampla oportunidade para os alunos se inscreverem em um momento mais adequado ao seu planejamento."

Para saber mais sobre o novo recurso de nota instantânea e a política de inscrição atualizada, bem como outras melhorias implementadas ao longo dos últimos meses, visite www.ets.org/toefl/better_test_experience. Para obter informações gerais sobre o teste TOEFL, visite www.ets.org/toefl.

Sobre o teste TOEFL®

O teste TOEFL de inglês acadêmico é um produto oferecido pela instituição sem fins lucrativos ETS. O teste é aceito por mais de 11.000 instituições em mais de 150 países em todo o mundo e é universalmente reconhecido em importantes países de língua inglesa, como Estados Unidos, Canadá, Austrália e Nova Zelândia, e por mais de 98% das universidades do Reino Unido – incluindo 100% das instituições do Russell Group®. O teste é preferido em relação a outros exames de língua inglesa nos Estados Unidos e em importantes países europeus como França e Alemanha. No Canadá, o teste TOEFL é preferido pelos oficiais de admissão de pós-graduação. Com uma nota total formada por uma combinação de corretores humanos anônimos e tecnologia de avaliação com inteligência artificial, o teste TOEFL proporciona uma alternativa 100% justa e imparcial. Mais informações sobre o teste TOEFL, como inscrição, dicas de estudo e exemplos de perguntas, estão disponíveis no site TOEFL Go Anywhere em www.toeflgoanywhere.org.

