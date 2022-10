Em cenário de escassez de nitrocelulose, CBC conquista primeira patente verde do mundo de pólvora com componentes naturais que não impactam a saúde e o meio ambiente

RIBEIRÃO PIRES, Brasil, 11 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- A Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC) se tornou a primeira empresa do setor a receber Patente Verde do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), após desenvolver um inovador projeto que utiliza componentes naturais em formulações que podem ser aplicadas a pólvoras propelentes sem fumaça de base simples.

O projeto inova ao utilizar produtos naturais (bioestabilizantes) em sua forma de óleos essenciais, em substituição a produtos sintéticos já conhecidos, com vantagem de serem isentos de compostos nocivos à saúde humana e menos poluentes ao meio ambiente.

A nova composição, que compreende, entre outras substâncias, ésteres nitrados, limoneno e aditivos, tem vantagens únicas que mantém o potencial energético, a baixa emissão de fumaça e praticamente a inexistência de geração de resíduos sólidos.

Os propelentes comuns à base de nitrocelulose (composto em escassez atualmente no mundo), ficam instáveis durante seu envelhecimento porque sofrem uma decomposição química, lenta e intrínseca mesmo a temperatura ambiente, formando grupos nitrosos. Os estabilizantes evitam essa degradação, aumentando a vida útil dos propelentes. Os estabilizantes verdes são substâncias que apresentam eficiência energética tais quais os estabilizantes tradicionais com derivados com menos ou nenhuma toxicidade.

A iniciativa de pesquisa surgiu na Jornada de Integração com Empresas do Segmento de Defesa, realizado pelo Instituto Militar de Engenharia (IME), em 2015. O encontro marcou a aproximação e parceria da CBC, e de outras empresas do setor, com o Instituto para a condução de projetos estratégicos de interesse mútuo, por meio da Tríplice Hélice, laboratório em que universidades/centros de pesquisas, indústria e governo desenvolvem projetos pioneiros, gerando novos conhecimentos em favor das necessidades do Exército Brasileiro, do segmento e da humanidade.

Na ocasião, foi identificada uma demanda por uma pólvora que atendesse o regulamento REACH, que controla os produtos químicos fabricados e importados para os estados membros da União Europeia, com o objetivo de assegurar um elevado nível de proteção à saúde humana e ao meio ambiente, no qual a CBC possui know how na fabricação.

Desde então, a companhia em parceria com o IME passou a desenvolver este trabalho de criação de uma pólvora verde, inovadora. Durante o processo de pesquisa foi produzido um lote piloto de pólvora utilizando estabilizante verde, com ensaios e análises das propriedades químicas e físicas, assim como testes de estabilidade, realizados no laboratório de propelentes, na fábrica de pólvoras da CBC em Ribeirão Pires (SP), que demostraram resultados satisfatórios no que se refere a eficácia, sem alteração na performance da pólvora.

Também foram publicados artigos científicos sobre a pesquisa em revistas internacionais especializadas, como o Journal of Energetic Materials, e apresentação no X Encontro Técnico de Materiais e Química, realizado no Rio de Janeiro em novembro de 2019.

"Este é um projeto pioneiro no mundo, de uma pólvora com compostos sustentáveis. A conquista da Patente Verde é o primeiro passo em direção a uma futura produção em larga escala, homologação e comercialização no mercado nacional e internacional. A CBC segue investindo fortemente em pesquisa, desenvolvimento e tecnologia, promovendo uma nova era de produtos inovadores", ressalta Rogério Rosato, Gerente Geral de Planta Química da CBC.

"A Companhia Brasileira de Cartuchos mais uma vez demonstra sua capacidade de inovação e liderança de mercado ao desenvolver esta pesquisa junto com o Instituto Militar de Engenharia e conquistar a primeira Patente Verde. Isso é resultado da experiência e reconhecimento mundial da CBC no desenvolvimento de produtos de altíssimo desempenho e do forte investimento em pesquisa e inovação. Os produtos CBC são conhecidos no mundo todo por serem submetidos a exaustivos testes durante o desenvolvimento, abrangendo desempenho balístico e conformidade com normas internacionais, além de possuírem certificados de reconhecimento de qualificação dos mais renomados órgãos mundiais", afirma Paulo Ricardo Gomes, Diretor Comercial & Marketing da CBC.

Destaque global

A fábrica de Pólvoras CBC é uma das mais modernas do mundo. Há mais de 35 anos, a companhia desenvolve e aprimora técnicas de produção e controle de propelentes, resultando em produtos de altíssima qualidade, que atendem às mais rígidas especificações internacionais de qualidade e desempenho.

O processo de fabricação das pólvoras CBC por extrusão contínua é pioneiro no mundo, com equipamentos e processos projetados para atender a produção de pólvoras base simples que atendem as mais exigentes performances balísticas.

A fabricação de pólvoras base simples nitrocelulósica é realizada pela CBC, na unidade de Ribeirão Pires (SP), desde 1985.

Sobre a CBC

Solidez, inovação e foco no cliente. Esta tem sido a postura da CBC desde sua fundação, em 1926. Nas plantas produtivas de São Paulo e Rio Grande do Sul é fabricada uma completa gama de produtos voltados à defesa, segurança, esporte e lazer, incluindo uma série de munições inovadoras, desenvolvidas com tecnologia própria. Empresa Estratégica de Defesa, a CBC é pautada pelo compromisso de contribuir com as operações e missões das Forças de Segurança Pública e Forças Armadas brasileiras, atuando como arsenal nacional para defesa da soberania nacional. No âmbito internacional, a CBC possui atuação global e é uma das maiores fornecedoras mundiais de munição para países da OTAN. Com unidades produtivas no Brasil, Alemanha e República Tcheca e centros de distribuição no Brasil, Estados Unidos e Europa, o Grupo CBC é líder mundial em munições para armas portáteis. A confiabilidade de seus produtos é atestada por 130 países, nos 5 continentes.

