Em contramão aos efeitos da crise pandêmica, mercado de harmonização facial segue aquecido

Enquanto restaurantes, bares, e outros segmentos encerraram as atividades por conta da pandemia, clínicas e centros de estéticas são inaugurados. "Estamos ultrapassando as nossas metas de faturamento mesmo em meio a pandemia", afirma Nelson Lins, fundador e idealizador da rede.

A marca surgiu com o conceito de clínica focada exclusivamente no rejuvenescimento facial de pacientes através de procedimentos de aplicação de toxina botulínica (botox) e ácido Hialurônico. Segundo Nelson, os preços mais acessíveis, com condições de pagamentos facilitadas atrelados aos resultados extremamente naturais, sem necessidade de repouso ou afastamento do trabalho, fazem com que a procura pela Face Doctor se torne cada vez maior.

Nelson, que pretende faturar 180 milhões no próximo ano com a abertura de mais de 100 unidades da Face Doctor, entre franquias e lojas próprias, é um empresário de grande influência no país no qual também é sócio fundador e comanda junto aos sócios o modelo de negócios da Selfit, a segunda maior rede de academias do Brasil, com cerca de 100 unidades próprias, em 16 estados.

Sobre a Face Doctor

A Face Doctor surge com o conceito de clínica estética focada exclusivamente no rejuvenescimento facial dos pacientes através de procedimentos de aplicação de toxina botulínica (botox) e ácido Hialurônico. Com uma equipe de profissionais da saúde credenciados e altamente qualificados, dedicados exclusivamente à Harmonização Facial. Com preços competitivos e estrutura sofisticada, foco em tecnologia e qualidade no atendimento. Sempre utilizando produtos consagrados.

Contato: Caio Biacca: [email protected]

FONTE Face Doctor

SOURCE Face Doctor