Em evento na Nasdaq, Linx anuncia solução que deve revolucionar operações de delivery próprio com equipamentos da Stone

Criada para impulsionar as vendas dos lojistas e inovar o mercado de pagamentos, a ferramenta POS Connect 2.0 tem o papel de integrar o software e as maquininhas da Stone

SÃO PAULO, 26 de janeiro de 2023 /PRNewswire/ -- A Linx, empresa líder em software de gestão para o varejo, anunciou o lançamento da ferramenta POS Connect, durante o evento Nasdaq Tour. Realizada em Nova Iorque, a ação reuniu executivos brasileiros que atuam em diferentes frentes do varejo no país. O parceiro deste projeto é a Stone, companhia de soluções de tecnologia e serviços financeiros para estruturar e possibilitar o crescimento sustentável dos negócios de seus clientes, e que, junto com a Linx, faz parte do ecossistema StoneCo (STNE).

A nova solução integra as maquininhas sem fio da Stone -- os chamados POS (Point of Sale) -- ao sistema de PDV (ponto de venda) por meio de uma automação dinâmica. Assim, o POS Connect chega ao mercado com o objetivo de agilizar o processo de pagamento e torná-lo ainda mais simples, rápido, seguro e, principalmente, integrado.

O presidente da Stone, Augusto Lins, acompanhado do diretor do Stone Partner Program, João Barcellos, receberam os empresários na Nasdaq, bolsa de valores americana, e destacou a estratégia da marca. "Acompanhamos de perto a evolução da tecnologia do mercado global. Por isso, a criação dessa nova ferramenta é mais um passo importante para atender uma demanda de nossos clientes e preencher uma lacuna do setor ao oferecer a funcionalidade com segurança e atendimento de qualidade, com a robustez e credibilidade das empresas da StoneCo", concluiu o executivo.

Para Gilsinei Hansen, Chief Operating Officer na Linx, a integração do software desenvolvido pela empresa, exclusivamente para utilização em maquininhas da Stone, busca otimizar o tempo do processo de venda, que beneficia também o consumidor ao diminuir as filas e aumentar a segurança nas operações de delivery e tele-entrega. "O POS Connect 2.0 chega ao mercado para trazer mais tranquilidade aos lojistas. A tecnologia garante ainda mais segurança aos varejistas que utilizam o processo simplificado, em que há a necessidade de inserir valores nas maquininhas que não são conectadas ao sistema de venda e, nesse caso, ficam expostos a erros humanos e a fraudes. Com a nossa tecnologia integramos software e pagamento e eliminamos as falhas", explica.

O objetivo da ferramenta é fortalecer ainda mais o negócio do empreendedor, ajudando a aumentar o faturamento por meio das vendas, oferecendo retaguarda para o lojista gerir seus negócios e contribuindo para aprimorar o atendimento e experiência do cliente.

Pagamento ágil e mais seguro

O POS Connect 2.0 está disponível em dois formatos de uso. O primeiro deles é o Pagamento em Lista, que atende especialmente aos varejistas que oferecem serviço de delivery. Neste modelo é possível armazenar informações de até 30 pré-vendas que podem ser selecionadas para pagamento, isentando entregadores da função de preencher valores ou guardar comprovantes para fechamento de caixa, por exemplo. Adicionalmente, o terminal permite ainda o pagamento avulso no padrão simples POS.

Já o segundo formato, chamado de Pagamento Direto, acontece com a maquininha já conectada ao PDV. Nele, as informações da venda são recebidas em tempo real pelo estabelecimento, que fica aguardando o pagamento já com todos os dados armazenados, sem que seja necessário inserir manualmente o valor. Assim, o consumidor paga normalmente e, de forma automática, o sistema de vendas recebe as características do pagamento, que pode ser feito em débito ou crédito, parcelado ou à vista, simplificando a conciliação.

"O POS Connect 2.0 é, sem dúvida, uma novidade pioneira que facilitará a vida dos varejistas e de quem oferece sistema de delivery, principalmente, já que não havia opção no mercado que permitia a integração entre maquininhas POS, sem fio, aos sistemas de vendas até este momento. Com custo mais acessível, o software foi pensado especialmente para o varejista que ainda sofre com fraudes e falta de agilidade nos processos de pagamento, além dos riscos no delivery próprio. A solução foi amplamente testada em pilotos com clientes do segmento de calçados e farmácias, e, devido ao sucesso, entendemos que chegou a hora de ganhar escala para facilitar a rotina também das demais verticais do varejo que são atendidas pela Linx", diz Michele Zitune, diretora executiva da Linx Pay.

Sobre a Linx

Plataforma de software da StoneCo, a Linx é especialista em tecnologia para o varejo e líder no mercado de software de gestão, com 45,6% de market share do mercado varejista, conforme atesta o IDC. Toda a expertise da Linx é focada em um varejo de — e para — pessoas, conectando o indivíduo à facilidade, inteligência e experiência desejada do mundo online ao offline.

Sobre a Stone

Empresa de tecnologia financeira que possui uma plataforma de soluções completas, cujo propósito é melhorar a vida do empreendedor brasileiro, ajudando-o a vender mais, gerir melhor o seu negócio e crescer sempre. Por meio de tecnologia e inovação, contribui para o fortalecimento e a evolução do mercado. Com clientes espalhados por todo o Brasil, desenvolve um relacionamento próximo e personalizado com cada um dos lojistas que atende.

FONTE Linx

SOURCE Linx