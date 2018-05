Em meio à crise, startup de pagamentos "PayMee Brasil" cresce em média 300% ao mês e busca investimento para internacionalização

"Com a crise, a demanda por uma alternativa de pagamento à vista aumentou muito. Uma grande parte dos consumidores perdeu acesso ao cartão de crédito ou procura não parcelar as compras para não se endividar nesse momento de incertezas", revela o CEO Bruno Maranhão.

Desde quando foi lançada, em setembro de 2017, a plataforma de pagamentos vêm diversificando seu ramo de atuação, conquistando clientes dos mais diversos segmentos, como ticketerias, aplicativos de zona azul digital, sites de moda e varejo, operadoras de câmbio online, além de empresas do segmento de turismo. De acordo com o presidente da empresa, o faturamento da Fintech cresce em média 300% ao mês. O entusiasmo do mercado com a plataforma de pagamentos à vista não é à toa. A velocidade de confirmação do pagamento, as tarifas e rapidez de repasse dos fundos aos comércios são vantagens determinantes em relação aos concorrentes.

Com a abertura da filial americana, a empresa planeja agora a captação de investimento para concluir os planos de internacionalização para países ainda em desenvolvimento. "Hoje pode-se dizer sem hesitar que a situação econômica atual do Brasil e grande maioria dos países da América Latina impulsiona nosso modelo de negócio", comemora Maranhão.

Toda a tecnologia embarcada na solução aliada à segurança trazida pelos bancos, busca atrair parceiros globais e empresas com foco em pagamentos à vista. A estratégia de segurança inclui programas de fidelização com os próprios bancos, já que as operações, mais rastreáveis e com liquidação imediata, são mais interessantes para estas instituições.

