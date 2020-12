Em meio à pandemia da COVID-19, décima edição do prêmio Picture of The Year Latam inclui categorias com foco em saúde

SÃO PAULO, 17 de dezembro de 2020 /PRNewswire/ -- Pela primeira vez em sua história o prêmio Picture of the Year Latam (POY Latam), concurso de fotografia mais prestigiado da América Latina, incluirá categorias especiais sobre saúde e ampliará seu público-alvo para fotógrafos amadores e independentes. A ideia é obter imagens com visões diversas e permitir uma reflexão profunda sobre os desafios e lições deixados pela nova realidade imposta pela pandemia de SARS-COV-2. Fotógrafas e fotógrafos brasileiros interessados em participar podem se inscrever de 30 de novembro a 2 de janeiro de 2021. O prazo para fotógrafos amadores vai até 31 de janeiro de 2021.

Em sua décima edição, o concurso terá a parceria da Janssen, farmacêutica da Johnson & Johnson, que lidera no Brasil a campanha #TudoBemTratar, iniciativa criada pela empresa para dar visibilidade e apoio aos pacientes que sofrem de outras doenças além da COVID-19, e que, pela pandemia, tiveram impacto em seus diagnósticos, consultas médicas, acompanhamento e tratamento. Pela parceria com a Janssen, foram incluídas quatro novas categorias dedicadas à saúde, para profissionais da fotografia, e três para amadores; estes últimos poderão participar do concurso publicando os seus trabalhos no Instagram.

As categorias "pacientes", "cuidadores", "saúde mental" e "enfrentar a pandemia" procuram dar visibilidade aos desafios enfrentados por milhões de pacientes, ao admirável trabalho realizado por profissionais da medicina, enfermagem e cuidadores em geral, bem como à importância de dar continuidade ao cuidado com outras doenças e à necessidade de proteger a saúde mental durante a pandemia.

O júri desta edição contará com o diretor regional da National Geographic para a América Latina, Gael Almeida; Gisela Volá, fotógrafa, professora, curadora e cofundadora da Sub, uma cooperativa de fotografia fundada em Buenos Aires; Daniel Rodrigues, fotógrafo português e último vencedor da World Press Photo; e Magdalena Herrera, diretora de fotografia da GEO FRANCE.

A avaliação das fotografias ocorrerá de 14 a 17 de janeiro e as de vídeo e web de 21 a 24 de janeiro. As fotografias amadoras serão avaliadas de 4 a 6 de fevereiro. Os vencedores serão anunciados no início de 2021.

Para mais informações sobre o concurso e inscrição, acesse https://poylatam.org/#Concurso

Para saber mais sobre a campanha #TudobemTratar, acesse https://www.janssen.com/brasil/blog/tbt

FONTE Janssen

