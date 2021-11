Em nova campanha, Brastemp brinca com a sensação e o prazer de dizer "Eu Sabia"

SÃO PAULO, 26 de novembro de 2021 /PRNewswire/ -- Se na vida não dá pra ter certeza o tempo todo, pelo menos na hora de escolher eletrodomésticos sempre dá. Na nova campanha assinada pela FCB Brasil, a Brastemp optou por apostar em seu valor de marca, destacando momentos de satisfação indescritível em que falamos "Eu sabia", porque com a Brastemp você sempre sabe que escolheu certo e tem a certeza de qualidade e confiança.

A campanha contará com um filme principal de 30" e três outros de 15", que brincam com a ideia "Com Brastemp você sempre sabe", reforçando a certeza da escolha da marca dentro de tantas opções. Os filmes contam com o recurso da quebra da quarta parede para mostrar o quanto a personagem se sente confortável com o sentimento de estar confiante, de sempre acertar e ter certeza do que vai acontecer. A ideia da marca é continuar a sua aproximação com os consumidores ao abordar comportamentos culturais de forma espirituosa e bem-humorada.

Além disso, para amplificar o conceito "eu sabia" no ambiente digital, a campanha contará com uma ativação especial que tem como diretriz a ideia "coberta de razão", um live gaming com influenciadores. A live dá vida ao meme 'nunca passo frio, pois estou sempre coberta de razão' para reforçar a ideia de que se você quer continuar acertando e tendo certeza, escolha Brastemp.

No dia 25 de novembro, Tatá Werneck e Gabriel Louchard entrarão ao vivo em seus perfis para um game divertido. O roteiro desta live é assinado por Marco Gonçalves, roteirista do "Lady Night", programa da própria Tatá. A ideia é que os amigos mostrem o quanto se conhecem e têm certezas sobre a vida um do outro. O humorista mais bem sucedido no desafio, ganhará uma "coberta da razão". Depois da live, começará o Unboxing da Razão, quando outros influenciadores também entraram na brincadeira.

Link do filme:

https://www.youtube.com/watch?v=EEvKQvPOUXE

Sobre a FCB Brasil

A FCB Brasil é uma agência de publicidade brasileira. Integra a rede internacional Foote, Cone & Belding, que foi a primeira agência de propaganda do mundo e hoje faz parte do grupo internacional IPG (Interpublic Group).Com uma metodologia proprietária de divisão de trabalho formada por bandos, desenvolve projetos criativos e multidisciplinares, que unem a velocidade do conteúdo ao cr aft estratégico e critativo da propaganda. A agência entende o uso de dados e a tecnologia como ferramentas de inserção das marcas na cultura brasileira. Possui ainda uma unidade própria de produção: FCB Studio. Fundada em 1973, conta com 215 colaboradores e fica localizada em São Paulo. Ricardo John é o CEO e CCO. Para mais informações, acompanhe as redes sociais:

Facebook, Twitter, Instagram e Linkedin.

Sobre a Brastemp

Há 60 anos, Brastemp traz inovações que antecipam soluções relevantes para os lares, isso resultado de um conhecimento profundo de seu consumidor e da sua natureza de inovar, sempre estabelecendo novos padrões. Lançou a primeira lavadora automática do país, a tecnologia Frost Free, aproveitou o espaço da porta da geladeira, inverteu a geladeira com o freezer, apresentou para o mercado a primeira lava-louças produzida em território nacional, surpreendeu com os produtos Retrô, foi a pioneira na personalização de eletrodomésticos no mundo. Em 2014, inovou com a primeira geladeira e fogão conectados à internet do Brasil.

