Em referência ao "Setembro Vermelho", médica-veterinária explica a importância de detectar e tratar doenças cardíacas nos cães

A profissional alerta para os cuidados necessários para detecção precoce, baseados em check-ups regulares e análises frequentes; a empresa dispõe do aplicativo de monitoramento cardíaco My Pet's Heart2Heart

SÃO PAULO, 12 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- Nesse "Setembro Vermelho", quando as pessoas dão mais atenção para os cuidados do coração, a divisão de saúde animal da Boehringer Ingelheim alerta para as doenças cardíacas nos cães. Essa é uma questão bastante relevante quando se observa que essas doenças atingem, em média, um em cada dez animais; e esse número pode chegar até 35% quando se considera cães com idades acima de 13 anos. Apesar de algumas raças específicas tenham mais predisposição genética para o surgimento de doenças cardíacas, a prevenção é sempre importante em todos os cães, pois, como as principais doenças cardíacas caninas não têm cura, a detecção precoce e o tratamento adequado são muito importantes.

A Boehringer Ingelheim tem como pilar de atuação a inovação, e investiu no ano passado 416 milhões de euros em Pesquisa e Desenvolvimento somente na divisão de Saúde Animal. Uma das principais inovações tecnológicas da empresa é o aplicativo para smartphone My Pet's Heart2Heart, que mede a Frequência Respiratória em Repouso (RRR) de um cão, ou seja, o número de respirações dele durante o sono ou em período de relaxamento deitado. Ao identificar alguma alteração, o aplicativo alerta para uma possível insuficiência cardíaca, que deve ser analisada por meio de um médico-veterinário.

De acordo com Juliana Goldschmidt, gerente da área de Pets da Boehringer Ingelheim, o monitoramento é fundamental para identificar um problema de maneira precoce, já que o primeiro sinal de insuficiência cardíaca aparece pela RRR irregular, antes de tosse ou dispneia. "Desenvolvemos o aplicativo com o objetivo de dar mais uma ferramenta aos tutores e médicos-veterinários para identificação precoce de problemas cardíacos, que são muito comuns em cães e muitas vezes são detectados com a enfermidade já avançada, dificultando o tratamento. Detectar insuficiência cardíaca em estágio inicial permite uma intervenção adequada, com possibilidade de tratamento e garantindo o bem-estar do pet por período prolongado", diz. A executiva reforça que o diagnóstico e tratamento devem ser feitos exclusivamente por um médico-veterinário de confiança.

