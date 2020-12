Em três trimestres, Eucatex supera em 65% resultado financeiro de todo o ano de 2019

De acordo com o diretor-presidente da Eucatex , Flávio Maluf, a decisão estratégica de lançar novos produtos, mesmo durante a ameaça de desaceleração, provou-se acertada. "Com as pessoas em casa, devido à quarentena e ao trabalho remoto, houve um elevado número de reparos em residências, o que se refletiu na indústria da construção".

Maluf apontou o auxílio emergencial concedido pelo governo brasileiro a parcela da população como outro fator a favorecer os resultados internamente. Já as vendas ao mercado externo se beneficiaram da alta do dólar, que incrementou a lucratividade das exportações.

"Tivemos os maiores índices de ocupação em algumas das nossas principais linhas e conseguimos bater recordes de faturamento", pontuou Maluf, em referência especialmente aos três últimos meses do período.

A marca, alcançada no auge da estagnação da economia, comprova que a empresa superou inclusive estragos gerados por notícias inverídicas. A primeira, em 29 de fevereiro, publicada pelo jornal O Estado de S. Paulo, tratou de um fictício leilão de ações no exterior derivado de investidas do Ministério Público contra bens da família Maluf. A segunda, de 22 de setembro, veiculada no site Poder360, afirmou, erroneamente, que a companhia teria sido investigada nos Estados Unidos por suposta lavagem de dinheiro com base em relatórios de uma instituição financeira na qual a Eucatex jamais teve conta bancária. Nos dois casos, as informações eram falsas. Ambas as reportagens foram contestadas pela empresa junto aos veículos e judicialmente, para reconhecimento do dano moral.

Apesar do alívio, o impacto dos ataques foi grande. Se a Eucatex registrou um lucro líquido de R$ 44,87 milhões no primeiro trimestre de 2020, o montante caiu para R$ 17,46 milhões no segundo, justamente após a desvalorização de seus papéis. A companhia caminhava para superar o desempenho corporativo de 2019 já no segundo trimestre, porém, a reportagem do jornal O Estado de S. Paulo, reproduzida em centenas de domínios da internet, provocou apreensão na Bolsa.

Superadas essas adversidades, o lucro líquido da Eucatex chegou a R$ 43,7 milhões no terceiro trimestre de 2020, retomando a trajetória ascendente. Na comparação desses três meses com o mesmo período do ano passado, o desempenho foi 120,3% superior.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1358445/Eucatex.jpg









FONTE Eucatex

