Em um mundo cada vez mais digital, especialista reforça a importância do seguro cyber

SÃO PAULO, 24 de novembro de 2023 /PRNewswire/ -- Segundo um levantamento realizado pela ClearSale, o varejo deve sofrer cerca de 28,5 mil tentativas de fraude durante a Black Friday 2023. Em termos monetários, estima-se que esse volume atinja a marca de R$ 43,9 milhões.

Diante desse cenário, onde as informações se tornam ativos essenciais e os ataques cibernéticos representam uma ameaça real, o seguro cyber emerge como uma salvaguarda para as empresas lidarem com as inseguranças do mundo digital. De acordo com Leandro Freitas, Diretor de Linhas Financeiras da MDS Brasil, uma das principais corretoras do país no segmento de Seguros, Resseguros, Gestão de Benefícios e Consultoria de Riscos, as consultas para a modalidade apresentaram um crescimento na ordem de 40% em relação a 2022. "Neste ano, presenciamos um aumento de cerca de 300% no volume de prêmios, acompanhado por um avanço de 100% na quantidade de negócios", afirma.

Como funciona o Seguro Cyber

O produto atua como uma segurança em caso de um ataque on-line. Em situações de invasão a uma companhia segurada, esse investimento oferece amparos abrangentes, como:

Notificação e monitoramento;

Serviços de perícia e investigação administrativa;

Restauração e recuperação de dados;

Restituição de imagem;

Lucros cessantes por interrupção de rede;

Aluguel de equipamentos de TI;

Gastos adicionais com folha de pagamento;

Extorsão na internet ransomware;

Multas e penalidades;

Responsabilidade por dados pessoais e/ou corporativos vazados pelo segurado e/ou terceirizadas;

Danos morais reclamados por terceiros, e custos de defesa, acordo e indenizações.

É crucial frisar que as opções, atualmente, oferecidas no mercado atendem a clientes PJ de diversos portes e segmentos. "Existem produtos capazes de fornecer suporte às organizações com faturamento a partir de R$ 500 mil, apresentando coberturas que variam entre R$ 150 mil e R$ 50 milhões", exemplifica.





Dicas para segurança

O especialista, também, ressalta a necessidade de integrar medidas de proteção em conjunto com o seguro cibernético, visando a redução de riscos e a minimização de custos associados às apólices, como:

Emprego de senhas complexas e a ativação da autenticação em dois fatores;

Controle de acesso, incorporando funcionalidades como biometria, reconhecimento facial ou por voz;

Adoção de criptografia de dados;

Atualização regular de softwares e o uso de antivírus;

Obtenção de um certificado SSL;

Realização de backups diários;

Avaliação da contratação de um DPO (Data Protection Officer).

Sobre a MDS

Sobre a MDS

Parte do Ardonagh Global Partners, a MDS é um grupo multinacional de corretagem de seguro e resseguro, consultoria de riscos e gestão de benefícios.

