EMA Aesthetics annonce un partenariat stratégique et financier à long terme avec ROHTO Pharmaceutical, signe de l'accélération de ROHTO sur le marché mondial de l'esthétique

DUBLIN, 1er février 2024 /PRNewswire/ -- EMA Aesthetics ( www.emaaesthetics.com ), société internationale d'esthétique dont le siège est à Dublin, a le plaisir d'annoncer un partenariat stratégique et financier avec ROHTO Pharmaceutical ( www.rohto.co.jp/global ), multinationale japonaise réputée pour ses approches innovantes en matière de soins de santé et de soins de la peau, et avec sa filiale européenne Rohto Mediluxe Europe.

Cette alliance stratégique marque l'accélération de ROHTO dans le secteur de l'esthétique médicale, soutenant la croissance d'EMA Aesthetics sur un marché mondial en pleine expansion. EMA et ROHTO utiliseront la R&D et la collaboration pour développer conjointement des produits esthétiques existants et nouveaux. Ce partenariat offre à ROHTO une porte d'entrée dans l'industrie de l'esthétique au-delà du Japon, soulignant son engagement à exploiter l'expansion notable des secteurs de l'esthétique au sein de l'UE et des États-Unis, en 2024 et au-delà.

Malcolm Wall Morris, cofondateur et PDG d'EMA Aesthetics, a déclaré : « Depuis sa création en 2019, EMA Aesthetics a toujours été un pionnier dans le domaine des produits esthétiques. Notre philosophie d'innovation continue, motivée par notre dévouement à dépasser les normes de l'industrie et à dépasser les attentes des parties prenantes, a été déterminante dans notre parcours. Le partenariat avec ROHTO représente un moment clé dans notre trajectoire. Ensemble, nous sommes prêts à repousser les limites des produits esthétiques, à renforcer notre présence mondiale et à réitérer notre engagement en faveur de l'excellence et de l'innovation. »

Nobuhiro Hirasawa, PDG de ROHTO Mediluxe Europe (Rohto MLE), représentant du secteur de l'esthétique médicale dans la région EMEA au nom de ROHTO Pharmaceutical, a ajouté : « Je suis ravi de confirmer notre participation à cette aventure passionnante, car ROHTO se lance dans un partenariat passionnant à l'occasion de l'année de son 125e anniversaire. Cette collaboration signifie une fusion, où l'innovation disruptive d'EMA converge avec l'orientation client inébranlable de ROHTO. Il s'agit d'un mélange harmonieux où la technologie de pointe d'EMA s'aligne parfaitement sur la recherche et le développement de ROHTO. Je suis convaincu que ce partenariat ouvrira la voie à l'excellence en matière de création de valeur. Et surtout, j'attends avec impatience l'expérience gratifiante de travailler avec les deux équipes. »

L'investissement ne renforce pas seulement la position de ROHTO dans la région EMEA, mais élargit également sa portée aux États-Unis et à d'autres marchés. EMA et ROHTO se concentreront sur la création de produits permettant d'obtenir d'excellents résultats pour les patients et d'améliorer l'expérience utilisateur des cliniques et des thérapeutes.

Le secteur mondial de la médecine esthétique est à la tête de la croissance rapide du marché des produits de beauté et de soins personnels, qui a dépassé les 500 milliards de dollars en 2022. Ce secteur devrait connaître un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,7 % entre 2023 et 2030. L'APAC détient une part de marché dominante de 39 % et devrait connaître une croissance rapide.

À propos d'EMA Aesthetics

EMA Aesthetics, fondée en 2019 et basée en Irlande, est une société internationale spécialisée dans le développement et la création de technologies avancées de soins de la peau, axées sur la thérapie combinée, qui améliorent les procédures esthétiques non invasives, fournissant des produits et des services esthétiques professionnels. EMA Aesthetics a des bureaux en Irlande, en Belgique et aux Émirats arabes unis avec un réseau de vente qui couvre plus de 30 pays et régions à travers le monde.

À propos de ROHTO Pharmaceutical

Fondée en 1899 et basée à Osaka (Japon), Rohto Pharmaceutical Co, Ltd. (ROHTO) est un producteur et fournisseur multinational de biens de consommation, de produits pharmaceutiques et de soins de la peau. ROHTO a étendu ses activités à plus de 110 pays jusqu'à aujourd'hui et vise à apporter le bien-être dans le monde entier, à la recherche d'une société durable où les gens peuvent vivre plus longtemps, en meilleure santé et plus heureux.

