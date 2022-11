EMA Aesthetics signe un accord avec 4ocean pour devenir « neutre en plastique »

DUBLIN, 8 novembre 2022 /PRNewswire/ -- EMA Aesthetics ( www.emaaesthetics.com ), une entreprise internationale d'esthétique basée à Dublin, a annoncé sa collaboration avec 4ocean, une entreprise de nettoyage des océans qui a pour mission de mettre fin à la crise mondiale du plastique dans les océans. Le but de la participation d'EMA Aesthetics au Programme de partenariat de nettoyage certifié de 4ocean est de devenir neutre en plastique sur l'ensemble de son portefeuille de marques.

EMA Aesthetics a signé l'accord le 24 septembre 2022, devenant ainsi le premier partenaire de 4ocean dans le secteur de l'esthétique. Cet accord fournit à 4ocean suffisamment de ressources pour éliminer l'équivalent de quatre fois l'empreinte plastique actuelle d'EMA Aesthetics dans les océans du monde.

Malcolm Wall Morris, le fondateur et PDG d'EMA Aesthetics, a déclaré à ce propos : « Lors de la création d'EMA Aesthetics, nous nous sommes engagés à fournir une technologie et des solutions de pointe en matière de soins de la peau qui bénéficieraient au plus grand nombre. Notre accord avec 4ocean nous permettra de continuer à fournir ces solutions de pointe en toute sécurité, tout en sachant que nous aurons dorénavant un impact positif sur l'environnement. »

Alex Schulze, fondateur de 4ocean, s'est lui aussi exprimé : « Nous sommes ravis de collaborer avec EMA Aesthetics dans le cadre de notre mission visant à résoudre la crise du plastique dans les océans, un kilo à la fois. Cette initiative visant à retirer près de 2 300 kilos (5 000 livres) de plastique de l'océan est la démonstration d'un engagement sérieux envers l'environnement. Nous avons hâte de travailler ensemble à la réalisation de nos objectifs communs au cours de l'année à venir. »

À propos d'EMA Aesthetics

EMA Aesthetics, fondée en 2019 et basée en Irlande, est une société internationale spécialisée dans le développement et la création de technologies avancées de soins de la peau, axées sur la thérapie combinée, qui améliorent les procédures esthétiques non invasives, fournissant des produits et des services esthétiques professionnels.

EMA Aesthetics s'engage dans le concept de « Many Beautiful Returns » pour ses clients, ses partenaires et l'industrie esthétique dans son ensemble, symbolisant l'importance que EMA Aesthetics accorde à la culture et à la promotion d'une communauté.

EMA Aesthetics a des bureaux en Irlande, en Belgique et aux Émirats arabes unis avec un réseau de partenariat qui couvre plus de 55 pays et régions à travers le monde.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.emaaesthetics.com

À propos de 4ocean

4ocean est une entreprise de nettoyage des océans basée à Boca Raton, en Floride, qui est dédiée à mettre fin à la crise du plastique dans les océans. En tant que société d'intérêt publique certifiée B Corp, elle exploite le pouvoir des entreprises pour financer une opération de nettoyage mondiale, qui récupère chaque année des millions de kilos de plastique et d'autres débris dans les océans, les rivières et les côtes du monde entier.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1938295/EMA_Logo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1938294/4ocean_Logo.jpg

