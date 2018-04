Emaar Hospitality Group atinge marco histórico com 50 projetos hoteleiros operacionais e futuros

DUBAI, Emirados Árabes Unidos, 23 de abril de 2018 /PRNewswire/ -- O Emaar Hospitality Group, empresa de hospitalidade e lazer da Emaar Propertier, incorporadora internacional, anunciou que atingiu um marco histórico de 50 projetos hoteleiros no seu portfólio, inclusive 35 projetos futuros nos Emirados Árabes Unidos e nos mercados internacionais, assim como 15 hoteis e residências com serviços operacionais em Dubai. Olivier Harnisch, CEO do Emaar Hospitality Group, disse que vários contratos de administração novos estão sendo finalizados e poderão ser anunciados durante o Arabian Travel Market 2018.

Dubai Marina - a project by Emaar Properties. Downtown Dubai - a project by Emaar Properties.

"Temos construído uma nova identidade desde 2007, assim como a presença no setor de hospitalidade, e agora atingimos um marco na nossa jornada de crescimento, com um portfólio de 50 projetos hoteleiros – operacionais e futuros –, oferecendo um total 25.000 quartos e residências. Nossa principal presença é nos Emirados Árabes Unidos e na região do Norte da África e Oriente Médio, mas estamos muito satisfeitos com a resposta de proprietários e incorporadoras para os conceitos dos nossos hotéis, e estamos estendendo a nossa presença a outras regiões geográficas", disse Harnisch.

Os projetos futuros do Emaar Hospitality Group são na Arábia Saudita, Bahrein, Egito, Turquia e nas Ilhas Maldivas, e novos destinos serão acrescentados em breve. "Queremos ser uma das mais conceituadas e confiáveis empresas de hospitalidade do mundo, e à medida que Dubai avança como hub global para turismo e negócios, nossa marca ganha um reconhecimento incrível nos mercados internacionais."

Com foco na diferenciação de marca para promover a personalização dos clientes, o Emaar Hospitality Group criou três marcas: Address Hotels + Resorts, marca premium de luxo; Vida Hotels and Resorts, estilo de vida luxuoso, e Rove Hotels, do segmento midscale contemporâneo, uma joint-venture entre Emaar Properties e Meraas Holding.

Harnisch disse que todas essas marcas ganharam um espaço significativo, e todas estão ampliando rapidamente a sua presença para atender à grande demanda de um segmento turístico em rápida transformação, principalmente os viajantes da geração milênio. A expansão do Emaar Hospitality Group está tendo o suporte de uma eficácia operacional ampliada e uma abordagem de foco no cliente reforçada por uma estratégia de transformação digital em toda a empresa.

O Emaar Hospitality Group possui 12 hoteis operacionais em Dubai, sendo que cinco são da marca Address, cinco da marca Rove e dois da Vida. Os projetos futuros nos Emirados Árabes Unidos incluem 12 hotéis Address, nove Vida e quatro Rove. Em âmbito internacional, sete hotéis Address estão em fase de desenvolvimento, além de três propriedades da marca Vida e um hotel Rove. http://www.emaarhospitality.com

Para obter mais detalhes, contate:

Kelly Home

ASDA'A B-M

+9714-4507-600

kelly.home@bm.com

(Foto: https://mma.prnewswire.com/media/680317/Dubai_Marina.jpg)

(Foto: https://mma.prnewswire.com/media/680318/Downtown_Dubai.jpg)

FONTE Emaar Hospitality Group

SOURCE Emaar Hospitality Group

Related Links

http://www.emaarhospitality.com