Emaar Hospitality Group dévoilera cette année « Al Alamein Hotel » en Égypte, l'aboutissement de la modernisation d'un complexe hôtelier historique

Emaar Hospitality Group a commencé les travaux de rénovation et de transformation de la propriété, tout en veillant à préserver son patrimoine et son cadre culturels. Le tout nouveau complexe, Al Alamein Hotel, géré par Vida Hotel and Resorts, ouvrira ses portes aux touristes cette année. Il est idéalement situé au centre de Marassi, un village touristique moderne créé par Emaar Misr (EGX : EMFD.CA).

Al Alamein Hotel est le quatrième projet hôtelier d'Emaar Hospitality Group en Égypte. Les autres, également situés à Marassi, sont Address Marassi Beach Resort et Address Marassi Golf Resort + Spa, tous deux exploités par Address Hotels + Resorts, marque spécialisée dans les hôtels et résidences avec services hôteliers premium de luxe, et Vida Marassi Marina, avec 120 chambres et suites.

L'emplacement d'Al Alamein Hotel en fait un complexe hôtelier de premier choix pour les touristes égyptiens, européens ou venant d'autres régions du monde. L'aéroport de Borg El Arab, à Alexandrie, est à environ deux heures en voiture, et l'aéroport international d'El Alamein est accessible en moins de 45 minutes.

En complément de ses 189 chambres, dont plusieurs chalets luxueux, Al Alamein Hotel disposera d'équipements modernes. Il proposera de nouvelles zones de détente surpblombant les eaux calmes de la baie, un magasin de plage, un salon sur le toit, un centre de remise en forme, une piscine, un court de tennis et un spa. De plus, les clients pourront accéder aux équipements de Marassi, qui comprennent une marina, un club nautique, un terrain de golf, un club-house de plage, des zones de jeu, des restaurants, des salles de réunion, des piscines extérieures et des terrasses.

Olivier Harnisch, PDG d'Emaar Hospitality Group, a déclaré : « C'est pour nous un immense honneur de pouvoir donner un visage moderne au complexe hôtelier Alamein. Il a véritablement marqué les esprits des Égyptiens, et nous nous engageons à lui redonner sa gloire d'antan. Situé en plein centre de Marassi, juste à côté de la plage, il garantira aux touristes des séjours exaltants et culturellement enrichissants. »

Al Alamein Hotel est présenté comme un complexe hôtelier de bord de mer luxueux où les esprits novateurs créent, se rencontrent et prennent vie. Rénové en restant fidèle à l'esprit de la marque, « Vida » signifiant « vie » en espagnol, il gardera les principaux traits du complexe historique.

