Emaar Hospitality Group entra na África subsaariana e forma parceria com a Kalyan Hospitality

LOMÉ, Togo e DUBAI, Emirados Árabes Unidos, 27 de junho de 2018 /PRNewswire/ --

A parceria irá reformular a marca do 'Address Hotel 2 Février Lomé Togo'

O Emaar Hospitality Group, o negócio hoteleiro e de lazer da Emaar Properties PJSC, baseada em Dubai, em parceria com o Kalyan Group, marcou sua expansão para a África subsaariana para operar o Address Hotel 2 Février Lomé Togo, um hotel icônico situado no coração da cidade, no prédio mais alto de Togo e inigualável na África subsaariana.

Distante somente 7 km do Aeroporto Internacional Lomé-Tokoin, o qual conecta Togo às cidades africanas, à Europa e outras localidades, o Address Hotel 2 Février Lomé Togo será operado pela Address Hotels + Resorts, a marca premium de luxo do Emaar Hospitality Group, que assumirá em breve a gestão da propriedade.

Localizado perto do Monumento da Independência, o Address Hotel 2 Février Lomé Togo receberá os hóspedes logo após a reformulação da propriedade que foi inaugurada em 1980. O hotel terá 256 quartos e suítes e 64 apartamentos com serviços, bem como restaurantes temáticos, áreas para reuniões e outras amenidades. Togo é o sexto destino internacional da marca Address, a qual possui futuros projetos na Arábia Saudita, Egito, Turquia, Bahrain e Maldivas, além de novas inaugurações nos EAU.

Ashok Gupta, CEO da Kalyan Hospitality Development Togo SAU e fundador e CEO do Kalyan Group, que é o proprietário do hotel, disse: "O Address Hotel 2 Février Lomé Togo é um patrimônio de prestígio de nosso portfólio de investimentos nos setores imobiliário e hoteleiro; sendo encarregado pela República do Togo como o que é amplamente considerado a 'Joia da África Ocidental'. O hotel adicionará orgulho para Togo e servirá como ponto de referência para o setor hoteleiro".

Olivier Harnisch, CEO do Emaar Hospitality Group, disse: "Nosso acordo é um marco em nossa expansão para a África subsaariana. Agradecemos a Ashok Gupta e ao governo do Togo por seu apoio e pela oportunidade de operarmos nosso primeiro projeto de hotel e residências com serviços no Togo, um país fascinante com fortes oportunidades de crescimento".

Anteriormente conhecido como Hôtel 2 Février, o Address Hotel 2 Février Lomé Togo está localizado em uma torre de 30 andares com 102 metros de altura, oferecendo vistas espetaculares, Com Wi-Fi gratuito, instalações que incluem salão de festas, hall e auditório para congressos, spa de luxo, piscina ao ar livre, serviços de concierge e lojas de varejo, o hotel será uma agradável escapada para os hóspedes de negócios e de lazer.

