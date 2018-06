Emaar Hospitality Group fait son entrée en Afrique subsaharienne et unit ses forces avec un nouveau partenaire, Kalyan Hospitality

Emaar Hospitality Group, la filiale du promoteur international Emaar Properties PJSC, spécialisée dans l'hôtellerie et les loisirs basée à Dubaï a, en partenariat avec Kalyan Group, consolidé son expansion en Afrique subsaharienne pour exploiter l'hôtel emblématique Address Hotel 2 Février Lomé Togo, situé en plein cœur de la ville et dans le plus haut bâtiment du Togo. Il s'agit d'un complexe véritablement inégalé en Afrique subsaharienne.

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/711885/Songhai_Restaurant.jpg )



(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/711886/Address_Hotel_2_F_vrier_Lom__Togo_Exterior.jpg )



À seulement 7 km de l'aéroport international de Lomé -Tokoin qui relie le Togo aux principales villes africaines de même qu'à l'Europe et au-delà, Address Hotel 2 Février Lomé Togo sera exploité par Address Hotels + Resorts, la marque d'hôtels et de résidences avec services au style de vie haut de gamme d'Emaar Hospitality Group qui prendra en charge la gestion du bien très prochainement.

Situé à proximité du Monument de l'Indépendance, Address Hotel 2 Février Lomé Togoouvrira ses portes pour accueillir des clients à la suite du changement d'image de marque du complexe, créée initialement en 1980. Conjuguant la philosophie de « where life happens » d'Address Hotels + Resorts, Address Hotel 2 Février Lomé Togosera doté de 256 chambres et suites ainsi que de 64 appartements avec services sans compter le choix infini de restaurants à thème, de lieux de réunion et autres attractions.

Address Hotel 2 Février Lomé Togo, le nouveau projet hôtelier d'Emaar Hospitality Group sera rehaussé par des valeurs de marques distinctives d'Address Hotels + Resorts qui offrent aux clients une expérience davantage personnalisée et attrayante dans un environnement qui fait primer un style de vie haut de gamme où le luxe, le style et l'élégance viennent enrichir la vie de nos clients.

Address Hotel 2 Février Lomé Togo est un projet hôtelier piloté par Address Hotels + Resorts qui comprend six hôtels opérationnels à Dubaï, particulièrement appréciés des clients africains de la ville. Togo est la sixième destination internationale pour la marque hôtelière qui compte des projets à venir en Arabie saoudite, en Égypte, en Turquie, à Bahreïn et aux Maldives outre plusieurs ouvertures prévues aux EAU. Emaar Hospitality Group prévoit d'exploiter plus d'hôtels en Afrique subsaharienne, l'un des principaux marchés en pleine expansion.

L'accord de gestion a été signé par Olivier Harnisch, PDG d'Emaar Hospitality Group et Ashok Gupta, PDG de Kalyan Hospitality Development Togo SAU et fondateur et PDG de Kalyan Group, propriétaire de l'hôtel.

Kalyan Group a un vaste portefeuille d'activités diversifiées dans les produits de base, le transport de vrac sec, l'hôtellerie, les investissements et l'agriculture à grande échelle, entre autres. Le groupe a développé une expertise clé en se spécialisant dans la rénovation et en redonnant vie à des biens faisant partie du patrimoine national et des biens historiques. Grâce au nouveau développement de l'hôtel qui a duré 15 mois afin de le conformer aux normes de renommée mondiale, Kalyan Group a facilité l'accueil de grands événements internationaux au Togo, dont le Forum international sur l'investissement hôtelier en Afrique en 2016.

Les experts en hôtellerie, qu'ils proviennent de l'Afrique subsaharienne ou d'ailleurs ont toujours fait beaucoup d'éloges sur Kalyan Group pour son souci du design, du style et de l'atmosphère ainsi que de la qualité dans un délai de construction record. Ashok Gupta a déclaré : « Address Hotel 2 Février Lomé Togo » est un bien prestigieux dans notre portefeuille d'investissement immobilier et hôtelier, considéré comme le « joyau de l'Afrique occidentale » dont la réalisation nous a été confiée par la République du Togo. Address Hotel 2 Février Lomé Togo, hôtel vraiment historique et emblématique du Togo, devrait apporter une nouvelle dimension aux services hôteliers grâce à son accord de gestion avec Emaar Hospitality Group. Address Hotels + Resorts a fait preuve d'un leadership indéniable dans l'industrie à travers son approche engagée pour renforcer l'expérience client. Address Hotel 2 Février Lomé Togo s'inscrira dans la fierté du Togo et sera le point de référence pour l'industrie hôtelière. »

Olivier Harnisch a indiqué : « Notre accord de gestion pour exploiter l'Address Hotel 2 Février Lomé Togo marque un tournant décisif dans notre expansion en Afrique subsaharienne. Nous remercions Ashok Gupta, fondateur et PDG de Kalyan Group, et le gouvernement togolais pour leur soutien et l'opportunité que nous avons eue d'exploiter notre premier projet hôtelier et de résidences avec services au Togo, pays fascinant aux perspectives de croissance solides. Le Togo renforce également son secteur du tourisme, son objectif étant d'augmenter la part de l'industrie de 2 à 7% d'ici 2020 et d'investir dans la modernisation des infrastructures tout en dynamisant le secteur industriel. »

Il a ajouté : « Address Hotel 2 Février Lomé Togo » est positionné de façon unique pour accueillir les clients d'affaires et d'agrément, son point phare étant son emplacement central et son statut emblématique de plus grand complexe du Togo. Grâce à l'accord de gestion, nous offrirons une expérience du luxe haut de gamme inséparable de à la marque Address. En plus de dynamiser le secteur hôtelier, nous contribuerons également à l'économie locale en créant de l'emploi pour les Togolais et en étendant la formation aux services hôteliers. »

Connu précédemment sous l'enseigne Hôtel 2 Février, Address Hotel 2 Février Lomé Togo est implanté dans une tour de 30 étages de 102 mètres de hauteur, offrant des vues spectaculaires de la ville et des environs. Il est situé à proximité des bureaux ministériels, des ambassades, des banques et des bureaux d'entreprises. On compte par exemple parmi les multiples aménagements que propose l'hôtel, des salles de réception, une piscine extérieure, un salon en terrasse, un centre d'affaires moderne, un club de gym ainsi qu'un spa totalement équipé et des courts de tennis.

Grâce à son WiFi haut-débit, ses installations spectaculaires pour les réunions et événements, dont une salle de bal, une salle de congrès et un auditorium, un spa de luxe, une piscine extérieure, des services de conciergerie et des boutiques, Address Hotel 2 Février Lomé Togo se veut une porte d'entrée innovante pour les clients d'affaires et d'agrément. Ses suites présidentielles et ses appartements sont idéaux pour les clients de marque. Les caractéristiques incluent de vastes salons et des espaces dinatoires pour 10 convives ainsi qu'un éventail d'installations dans les suites ou les appartements. D'autres informations concernant la propriété seront dévoilées à l'approche de son ouverture.

Les projets internationaux à venir pilotés par Address Hotels + Resorts sont : Jabal Omar Address Makkah en Arabie saoudite ; Address Marassi Golf Resort + Spa et Address Marassi Beach Resort en Égypte ; Address Istanbul et Address Residences Emaar Square Istanbul en Turquie ; Address Marassi Al Bahrain; et Address Madivaru Maldives Resort + Spa aux Maldives.

Emaar Hospitality Group comprend aujourd'hui 13 hôtels opérationnels et trois résidences avec services à Dubaï sous l'enseigne Address Hotels + Resorts ; Vida Hotels and Resorts, la marque hôtelière de résidences style de vie haut de gamme et Rove Hotels, une marque hôtelière de résidences moyenne gamme contemporaine.

Note aux rédacteurs

À propos d'Emaar Hospitality Group :

Emaar Hospitality Group LLC est une filiale entièrement détenue par, Emaar Properties PJSC, promoteur international basé à Dubaï. Il gère les projets internationaux du secteur hôtelier et de loisir d'Emaar.

Emaar Hospitality Group, dont les compétences sont axées sur la gestion de développements immobiliers à usage mixte, détient et gère un portefeuille diversifié de biens, notamment des hôtels, des résidences avec services, des clubs de golf, un club de polo, un port de plaisance et des restaurants qui accommodent un style de vie unique.

Emaar Hospitality Group a conforté sa réputation dans l'industrie hôtelière grâce au lancement de trois enseignes, chacune dotée d'une niche distincte - Address Hotels + Resorts, Vida Hotels and Resorts et Rove Hotels.

Address Hotels + Resorts a apporté une identité innovante au secteur international hôtelier et des services en établissant de nouvelles références grâce à ses normes hôtelières d'accueil et de services d'exception. Address offre aux clients une expérience plus personnelle et engageante dans un environnement qui propose un style de vie haut de gamme, enrichissant leur vie à travers le luxe, le style et l'élégance. Il est prévu qu'Address Hotels + Resorts exploite des hôtels et résidences avec services en Arabie saoudite, en Égypte, en Turquie, à Bahreïn et aux Maldives et sur d'autres marchés importants dans la région ainsi qu'aux ÉAU.

Vida Hotels and Resorts, la marque hôtelière de résidences style de vie haut de gamme est dédiée à la nouvelle génération de cadres d'entreprises, d'entrepreneurs et de voyageurs d'agrément. Positionnés comme un hub dynamique et vivant où les esprits enthousiastes peuvent créer, se connecter et prendre vie, les hôtels Vida offrent un environnement stimulant dans lequel le style côtoie le côté pratique et l'interactivité. Vida Hotels and Resorts est doté de deux complexes à Dubaï et doit exploiter des hôtels et résidences avec services à Abu Dhabi, Sharjah, Bahreïn, en Arabie saoudite et en Égypte et sur d'autres marchés importants dans la région ainsi qu'à Dubaï.

Rove Hotels est une marque hôtelière de résidences moyenne gamme contemporaine qui reflète le rythme de Dubaï. Il s'agit d'une co-entreprise entre Meraas et Emaar Properties PJSC. Conçue pour la nouvelle génération de voyageurs et de nomades internationaux hautement mobiles et socialement connectés qui apprécient la valeur, sont toujours connectés grâce à la technologie et gravitent autour de lieux inspirant sur le plan culturel, les Rove Hotels sont fiables, modernes, sans souci et super efficaces. Rove Hotels est doté de cinq complexes dans des lieux bien connectés à travers Dubaï et doit exploiter d'autres complexes dans la ville. Les biens pour les loisirs que compte Emaar Hospitality Group sont : Arabian Ranches Golf Club, Dubai Polo & Equestrian Club and Dubai Marina Yacht Club. http://www.emaar.com

À propos d'Address Hotels + Resorts :

Address Hotels + Resorts est la première marque lancée par Emaar Hospitality Group. Le groupe hôtelier de luxe haut de gamme s'est positionné comme le choix parfait pour les voyageurs d'affaires, d'agrément et en groupe.

Address Hotels + Resorts a apporté une identité innovante au secteur international hôtelier et des services en établissant de nouvelles références grâce à ses normes hôtelières d'accueil et de services d'exception. Positionnant son message « Where life happens », Address Hotels + Resorts offre aux clients une expérience davantage personnalisée et attrayante dans un environnement qui fait primer un style de vie haut de gamme où le luxe, le style et l'élégance viennent enrichir leur vie.

Les complexes Address Hotels + Resorts sont situés dans les quartiers les plus prisés. La marque détient également et exploite, Address Residences qui est un leader dans le secteur des résidences avec services de marque. Address Hotels + Resorts a également élargi sa gestion à Palace Downtown, oasis palatiale dans le centre de Dubaï.

http://www.addresshotels.com

À propos de Kalyan Group :

Kalyan Group a son siège à Dubaï, aux Émirats arabes unis, et des bureaux régionaux au Togo, en Australie et à Maurice. Kalyan Group comprend un vaste portefeuille d'activités diversifiées dans les secteurs comme les produits de base, le transport de vrac sec, l'hôtellerie, les investissements et l'agriculture à grande échelle, entre autres. Le groupe a développé une expertise clé en se spécialisant dans la rénovation et en redonnant vie à des biens faisant partie du patrimoine national et des biens historiques.

Kalyan Group est particulièrement bien implanté en Afrique occidentale et a consacré ses activités à l'hôtellerie, l'immobilier, les loisirs et les divertissements comme moteur de croissance dans la ceinture de l'Afrique subsaharienne. Kalyan Hospitality development Togo's (KHDT) Hotel 2 Fevrier se place parmi les meilleurs hôtels 5 étoiles en Afrique occidentale et a accueilli de nombreux sommets, congrès et séminaires internationaux de haut niveau. Kalyan Group continue son expansion et sa consolidation de la présence du Groupe en Afrique, Asie Pacifique, au Moyen Orient et en Australie. KHDT vise plusieurs acquisitions de biens appropriés en Afrique occidentale, en Asie et dans les îles du Pacifique Sud.

Les principes fondamentaux des activités de base de Kalyan sont définis par deux choses : l'activité doit avoir une visibilité sur 30 à 40 ans et un large potentiel d'évolutivité.

Pour plus d'informations sur Kalyan Group, veuillez contacter :

media@kalyanresources.com

Pour plus d'informations sur Emaar Hospitality Group, veuillez contacter :

Kelly Home | Nivine William

ASDA'A Burson-Marsteller ; +9714-4507-600

kelly.home@bm.com | nivine.william@bm.com

SOURCE Emaar Hospitality Group