Emaar Hospitality Group faz remodelação contemporânea de resort histórico e inaugurará Al Alamein Hotel neste ano

DUBAI, Emirados Árabes Unidos, 24 de abril de 2018 /PRNewswire/ -- O histórico resort Alamein, que foi construído em 1960 junto à baía Sidi Abdelrahman no Mar Mediterrâneo e já recebeu líderes como o segundo presidente do Egito, Gamal Abdel Nasser Hussein, está se preparando para uma reforma que lhe dará um ar renovado e contemporâneo.

O Emaar Hospitality Group já começou a renovação e a reformulação do imóvel, mantendo intactos o patrimônio e o contexto cultural. O novíssimo Al Alamein Hotel, gerenciado pela Vida Hotel and Resorts, será aberto aos hóspedes ainda neste ano. Ele está centralmente localizado em Marassi, o destino turístico e de estilo de vida da Emaar Misr (EGX: EMFD.CA).

O Al Alamein Hotel é o quarto projeto hoteleiro do Emaar Hospitality Group no Egito. Os outros, também localizados em Marassi, são o Address Marassi Beach Resort e o Address Marassi Golf Resort + Spa, ambos gerenciados pela Address Hotels + Resorts, uma marca premium de apart-hotéis e hotéis de luxo, e o Vida Marassi Marina, com 120 quartos e suítes.

A localização fará do Al Alamein Hotel um importante destino de hospitalidade para visitantes do próprio Egito, da Europa e de outras partes do mundo. O aeroporto Burj Al Arab, em Alexandria, fica a cerca de duas horas de carro, enquanto o aeroporto nacional Al Alamein está a menos de 45 minutos de distância.

Para contar com 189 quartos, entre eles chalés de luxo, o Al Alamein Hotel terá vários aprimoramentos. A propriedade ganhará mais cadeiras ao ar livre com vista para as águas relaxantes da baía, uma saída para a praia, um lounge no terraço, uma academia de ginástica, uma piscina, uma quadra de tênis e um spa. Os hóspedes terão acesso às instalações de Marassi: marina, clube de iate, campo de golfe, clube de praia, playgrounds, restaurantes, salas para reuniões, piscinas externas e decks.

Olivier Harnisch, CEO do Emaar Hospitality Group, disse: "É uma honra excepcional fazer a reinterpretação moderna do resort Alamein. Os egípcios têm belas recordações do resort, e estamos empenhados em restaurar a sua verdadeira glória. Com uma localização central em Marassi junto à praia, ele vai oferecer aos visitantes uma experiência de estilo de vida inspiradora e culturalmente enriquecedora."

O Al Alamein Hotel está posicionado como um resort litorâneo de luxo onde mentes inspiradoras criam, conectam-se e ganham vida. Em consonância com o significado da marca Vida, ele manterá as características essenciais do histórico resort.

