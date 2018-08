Emaar Hospitality Group ofrece a los visitantes excepcionales propuestas de verano en todos sus hoteles en Dubái

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos, 29 de agosto de 2018 /PRNewswire/ -- Emaar Hospitality Group, la filial de hospitalidad y esparcimiento de Emaar Properties, presenta una selección de excepcionales ofertas de estadía para este verano en toda su cartera de 13 hoteles en Dubái. Hasta el 30 de septiembre de 2018, los huéspedes de los hoteles de Emaar Hospitality Group pueden disfrutar de precios extremadamente competitivos, lo que hará que su estadía en Dubái sea aún más placentera.

Address Downtown by Emaar Hospitality Group

Todos estos hoteles se encuentran en lugares céntricos y cercanos a destinos famosos de moda y esparcimiento como, entre otros, Burj Khalifa, el ícono internacional; Dubai Mall, el centro comercial más visitado del mundo, y Dubai Marina, una de las costaneras más grandes construidas en la región. Las tarifas especiales de verano están disponibles en la marca de lujo premium Address Hotels + Resorts, en Vida Hotels and Resorts para un estilo de vida de nivel alto, y en el contemporáneo Rove Hotels con ofertas de gama media.

En Address Hotels + Resorts y Vida Hotels and Resorts, los huéspedes reciben una noche sin cargo por cada dos noches que reservan. La cartera de hoteles donde los huéspedes pueden disfrutar de estos beneficios incluyen Address Downtown, Address Boulevard y Palace Downtown, todos en el centro de Dubái; Address Dubai Marina y Address Montgomerie. Bajo la marca Vida Hotels and Resorts, se encuentran Vida Downtown, que es garantía de estilo y comodidad, y Manzil Downtown, que brinda auténtica hospitalidad árabe.

Rove Hotels ofrece un valor invencible con tarifas que empiezan en tan solo AED198 por noche en los cinco hoteles: Rove Downtown, Rove Healthcare City, Rove City Centre, Rove Trade Centre y Rove Dubai Marina.

Olivier Harnisch, CEO de Emaar Hospitality Group, dijo: "Dubái ha consolidado su nombre como un destino para todo el año y un centro para viajes de negocios. Ofrecemos un valor excelente a nuestros huéspedes que pueden disfrutar de memorables experiencias en nuestros excepcionales hoteles. Estas ofertas serán irresistibles para los huéspedes que se sumarán a su alegría de disfrutar de uno de los destinos turísticos más famosos del mundo".

Los huéspedes también pueden beneficiarse con ofertas 'Live It Up' (disfrutemos a lo grande) que solo están disponibles en la recepción del hotel de los hoteles participantes. Disfrute VR Park, Dubai Ice Rink, Dubai Aquarium & Underwater Zoo y KidZania®, Dubai Opera y At the Top, Burj Khalifa por un precio invencible. Elija dos atracciones por tan solo US$39 el paquete o lleve la experiencia más allá con cuatro atracciones a tan solo US$59 por paquete.

Si desea más información, visite: www.addresshotels.com ; www.vidahotels.com ; www.rovehotels.com

Para obtener información, contacte a:



Kelly Home



ASDA'A BM



+9714 4507600



kelly.home@bm.com

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/736693/Address_Downtown_by_Emaar_Hospitality_Group.jpg

FUENTE Emaar Hospitality Group