Emaar Hospitality Group propose des offres estivales exceptionnelles dans tous ses hôtels à Dubaï

Tous ces hôtels sont situés dans des emplacements centraux et à proximité de destinations de loisirs et de style de vie populaires comme Burj Khalifa, l'icône internationale, The Dubai Mall, le centre commercial le plus visité au monde, et Dubai Marina, l'un des plus grands développements en bord de mer de la région, entre autres. Ces tarifs estivaux spéciaux sont disponibles dans les établissements de luxe haut de gamme Address Hotels + Resorts, de lifestyle haut de gamme Vida Hotels and Resorts et contemporains de milieu de gamme Rove Hotels.

Dans les établissements Address Hotels + Resorts et Vida Hotels and Resorts, les clients peuvent bénéficier d'une nuit gratuite pour deux nuits réservées. Le portefeuille d'hôtels dans lesquels les clients peuvent bénéficier de ces avantages inclut Address Downtown, Address Boulevard et Palace Downtown - tous situés dans le centre-ville de Dubaï, ainsi qu'Address Dubai Marina et Address Montgomerie. Parmi les établissements Vida Hotels and Resorts, Vida Downtown est synonyme d'élégance et de commodité, tandis que Manzil Downtown offre un accueil arabe authentique.

Rove Hotels offre un rapport qualité/prix imbattable avec des tarifs à partir de seulement 198 AED par nuit dans ses cinq établissements : Rove Downtown, Rove Healthcare City, Rove City Centre, Rove Trade Centre et Rove Dubai Marina.

Olivier Harnisch, PDG d'Emaar Hospitality Group, a déclaré : « Dubaï a fait ses preuves en tant que destination de vacances idéale à tout moment de l'année et comme plaque tournante pour les voyages d'affaires. Nous offrons un rapport qualité/prix exceptionnel à nos clients, qui peuvent profiter d'expériences mémorables dans nos remarquables hôtels. Ces offres seront irrésistibles pour nos clients, s'ajoutant au plaisir d'explorer l'une des destinations touristiques les plus populaires de la planète. »

Les clients peuvent également profiter des offres « Live It Up », uniquement disponibles pour les achats réalisés à la réception des hôtels participants. Explorez le VR Park, la Dubai Ice Rink, le Dubai Aquarium & Underwater Zoo et KidZania®, ainsi que l'opéra de Dubaï et At the Top, Burj Khalifa, à un prix imbattable. Choisissez deux attractions pour seulement 39 USD par forfait, ou vivez encore plus de moments forts avec quatre attractions pour seulement 59 USD par forfait.

Renseignements complémentaires : http://www.addresshotels.com ; http://www.vidahotels.com ; http://www.rovehotels.com

