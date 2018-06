Emailage expande as operações globais e reforça as equipes executivas da APAC e EMEA

PHOENIX, 25 de junho de 2018 /PRNewswire/ -- A Emailage, líder global em prevenção a fraudes online e avaliação de riscos por e-mail, está realizando um ambicioso programa de expansão global na Ásia-Pacífico (APAC). A empresa também está dobrando o tamanho de sua sede em Phoenix, Arizona.

A fraude no comércio eletrônico é um problema crescente em todo o mundo - de acordo com a consultoria de pagamentos Javelin Strategy & Research, as perdas aumentaram 120% entre 2016 e 2017. A Emailage apoia os e-commerces na solução do problema por meio de sua tecnologia exclusiva de pontuação de fraude preditiva, que utiliza meta-dados de endereço de e-mail como base para avaliação de risco transacional e validação de identidade digital. A empresa trabalha com clientes em todo o mundo, incluindo cinco dos dez principais varejistas globais; três das cinco principais companhias aéreas globais; e quatro dos seis principais emissores de cartões de crédito. Somente em 2017, a Emailage foi responsável por analisar US$ 180 bilhões em volume de transações e identificar mais de 17 milhões de transações de alto risco.

Reconhecendo as oportunidades globais para sua tecnologia exclusiva de prevenção a fraudes, a Emailage identificou a região APAC como foco de crescimento, dadas as crescentes taxas de fraude online da região - Um em cada cinco consumidores da APAC foram vítimas de fraude, de acordo com um relatório recente da Experian. A empresa abriu recentemente escritórios em Sydney e Singapura. A expansão para a região significa que a empresa poderá oferecer suporte a mais negócios em uma ampla variedade de mercados globais, enquanto reforça ainda mais suas operações de suporte ao cliente e desenvolvimento de produtos.

Como parte disso, Carlos Testa foi selecionado como Gerente Geral da APAC. Carlos lidera a equipe da Emailage LATAM há muitos anos e tem experiência em promover novos relacionamentos com clientes em novos mercados.

Além de reforçar sua presença na APAC, a Emailage também está se comprometendo com um foco renovado na EMEA, recebendo uma série de novos rostos para a equipe na região. O primeiro deles é Chris Thomas, que está se juntando como o novo Gerente Geral da EMEA.

Chris se junta à Emailage vindo da Experian, onde ocupou o cargo de Diretor EMEA de Vendas, Fraude e ID, por quatro anos - uma função que o levou a criar uma unidade de negócios de gerenciamento de riscos dedicada para a organização a partir do zero. Ele será essencial para garantir o sucesso contínuo e o crescimento da Emailage em toda a região.

Falando sobre o ritmo de crescimento da Emailage, no primeiro semestre de 2018, o CEO, Rei Carvalho, comentou: "Como empresa, estamos comprometidos em construir uma solução única que combata a fraude para reduzir o crime organizado globalmente, reduzir custos, aumentar vendas e aceitar mais bons clientes. Nossas conquistas estão sendo reconhecidas por clientes em todo o mundo. Estamos vendo excelentes resultados de nossas equipes nos EUA, EMEA e LATAM. Agora queremos ir ainda mais longe. A APAC, o Canadá e o México são, em grande parte, mercados mal servidos quando se trata de prevenção a fraudes. Como resultado, temos como objetivo fornecer nossa tecnologia exclusiva para apoiar na luta contra a fraude ".

Thomas acrescentou: "É um momento empolgante para se tornar parte da família Emailage. A empresa tem um excelente produto e reputação no espaço, que é o que me atraiu para esta oportunidade. Estou ansioso para trabalhar de perto com o restante da equipe executiva para desenvolver uma estratégia para expandir nossos negócios e redes como principal marca antifraude da região. "

Para saber mais sobre a Emailage, visite: www.emailage.com.

FONTE Emailage

