EMBA global da CEIBS mantém o 5º lugar no ranking do FT

Devido a seus rigorosos padrões de participação e critérios diversos, o ranking anual do FT se tornou um dos mais amplamente reconhecidos da comunidade mundial de formação em gestão. Os rankings são baseados numa abrangente avaliação de 16 categorias, cobrindo o progresso da carreira do graduado, diversidade da escola e níveis de ensino e pesquisa. A Responsabilidade Social Corporativa (RSC) também foi incluída entre os critérios – pela segunda vez, em 2019.

"Com estas últimas notícias, pela primeira vez nossos programas de EMBA e MBA ficaram entre os dez principais do mundo por dois anos consecutivos", o vice-presidente e reitor da CEIBS, Ding Yuan, disse. "Houve, relativamente, pouco movimento no topo do ranking e isto é um sinal de que o mercado para formação em gestão global está atingindo um ponto de maturidade. Como uma escola de negócios com raízes na China, o sucesso da CEIBS ao ficar entre os cinco principais por dois anos consecutivos destaca a ascensão da formação em gestão na China e na Ásia. Isso também demonstra que os esforços da escola na promoção da globalização compensaram".

Olhando mais profundamente para as categorias incluídas no ranking, os graduados no EMBA global da CEIBS mais uma vez conquistaram resultados incríveis em termos de "nível de salário" e "aumento de salário". A CEIBS acabou em terceiro lugar no mundo, em termos de "nível de salário" e, por sete anos consecutivos, permaneceu entre os cinco principais do mundo. Além disso, os rankings de "experiência de trabalho" e "metas conquistadas" da escola subiram mais de dez posições, cada. A CEIBS também ficou em sétimo em termos de "progresso de carreira", ficando, pela primeira vez, entre dez primeiros classificados.

Na categoria "faculdade internacional", a CEIBS saltou três lugares desde 2018, enquanto ao mesmo tempo subiu duas posições, nas categorias "estudantes internacionais" e "experiência de curso internacional", respectivamente. A CEIBS aproveita seus campi internacionais e uma forte rede de escolas parceiras para facilitar módulos em locações de cinco continentes, entre elas, na Suíça, EUA, Brasil, Israel, Índia, Gana e sudeste da Ásia. Estas oportunidades servem para enriquecer ainda mais a experiência internacional dos estudantes.

Igualmente impressionante, "o ranking FT de pesquisa" da escola cresceu 18 posições, confirmando assim a força da pesquisa acadêmica na CEIBS. Desde 2014, professores da CEIBS ficam em primeiro lugar na lista da Elsevier dos mais altamente citados acadêmicos da China na categoria "Negócios, Gestão e Contabilidade". Em 2017, a escola também lançou seu Real Situation Learning MethodTM, combinando aprendizado em sala de aula com experiências de mundo real nas quais os estudantes podem visitar empresas e encontrarem-se pessoalmente com seus executivos.

"A pesquisa acadêmica é um critério importante nas classificações de escolas de negócios, e o "o ranking FT de pesquisa" é baseado tanto no número total e médio de artigos publicados por uma faculdade de tempo integral de uma escola em 50 importantes revistas de economia e gestão mundialmente reconhecidas", o reitor associado (pesquisa) da CEIBS e professor de Economia e Finanças, Xu Bin, disse. "Após muitos anos de esforços contínuos, a CEIBS estabeleceu um Sistema eficaz de gestão de pesquisa de faculdade e politicas de incentivos, que grandemente aperfeiçoou a atividade de pesquisa e criatividade em pesquisa da faculdade. O grande crescimento do "ranking FT de pesquisa" da CEIBS é um reflexo natural deste esforço contínuo".

A "classificação de responsabilidade social corporativa" da CEIBS também subiu dez posições, refletindo os vários esforços da escola na promoção da RSC. A CEIBS foi a primeira escola de negócios do continente chinês a promover a RSC e todos os anos realiza uma série de atividades relacionadas à RSC para incentivar ex-alunos a elevarem a responsabilidade social ao nível da estratégia de desenvolvimento corporativo.

"O programa de EMBA da CEIBS continua a acompanhar as mais recentes tendências econômicas e a aperfeiçoar nosso currículo", o diretor do EMBA global, reitor associado e professor de gestão de operações da CEIBS, Nikolaos Tsikriktsis disse. "Ao mesmo tempo, o programa contribui com know-how chinês para empresas estrangeiras entrando no mercado chinês e ajuda a implantar a globalização das empresas chinesas".

Sobre a CEIBS

A CEIBS está entre as principais escolas internacionais de negócios da Ásia, onde é a única a ter simultaneamente entrado para a lista das 5 principais do FT de programas de MBA e EMBA. A escola possui mais de 22.000 ex-alunos de mais de 80 países, e nesses últimos 25 anos forneceu uma ampla variedade de programas de administração para mais de 150.000 executivos, tanto na China como no exterior. A escola também oferece um MBA em finanças, EMBA em hospitalidade e uma larga variedade de programas de formação de executivos. Com uma equipe de faculdade que possui extenso conhecimento sobre a China e insight global, a CEIBS está unicamente equipada para nutrir líderes empresariais em qualquer estágio de suas carreiras, preparando-os para que provoquem um impacto global. Uma especialista na China sem concorrência, a CEIBS é guiada pela máxima "China Depth, Global Breadth" ("Profundidade na China, amplitude no mundo"). A CEIBS marcou seu 25º aniversário este ano, com celebrações acontecendo em seus cinco campi em Xangai, Pequim e Shenzhen na China, bem como Zurique, Suíça e Accra, em Gana. Saiba mais aqui.

