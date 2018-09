Embaixadores de Áreas Úmidas da GAC Motor protegem água e vida selvagem em Hoh Xil

A GAC Motor tem fornecido suprimentos para apoiar o SNNR desde que o Programa foi lançado em 2017. Em julho, a primeira equipe de embaixadores entregou 20 SUVs GS8 para auxiliar as operações diárias da SNNR. Nessa última visita, os embaixadores doaram suprimentos à estação de proteção Sonam Dargye em Hoh Xil. Essa é a quinta viagem à SNNR desde que esse programa foi lançado.

Na manhã de 30 de agosto, os voluntários vieram à Administração da Reserva Natural Nacional de Qinghai Hoh Xil para estudo e intercâmbio. Em seguida, visitaram o Museu do Lago Salgado de Qinghai para adquirirem uma compreensão aprofundada da condição ecológica da Reserva de Hoh Xil, bem como as características da reserva. Várias formas de ações de proteção ecológica, como exploração no local, entrega de materiais, observação de antílopes tibetanos e ingestão de água na nascente foram lançadas de acordo com as características da reserva natural. No dia 31 de agosto, os embaixadores de áreas úmidas da GAC Motor chegaram à estação de proteção Sonam Dargye e doaram um equipamento de patrulha em montanha, incluindo barracas, uniformes de patrulha, guinchos e outros equipamentos de patrulha para ajudá-los a trabalhar melhor e aprimorar a eficiência de trabalho.

Como gerente geral da GAC Motor, Yu Jun declarou que, como marca de automóvel chinesa com um alto sendo de orgulho e missão nacional, a GAC Motor respondeu ativamente e apoiou a construção do Parque Nacional de Sanjiangyuan para fazer um grande esforço a fim de construir uma barreira de segurança ecológica nacional. Ao organizar esse evento, a GAC Motor levou voluntários a Hoh Xil, onde perceberam o ambiente ecológico local frágil e recursos naturais preciosos, que inspiraram os voluntários a ter um senso mais sólido de missão e responsabilidade.

A estratégia ecológica da GAC Motor também está refletida em cada aspecto das operações diárias da empresa. A GAC Motor aplica tecnologias sustentáveis e ecológicas em todas as áreas de produção. A GAC Motor possui um sistema de produção de veículos e fábrica ecológico de nível internacional, com destaque para proteção ambiental ecológica e economia de energia, além de ter construído com êxito um modelo típico para o desenvolvimento de marcas chinesas versáteis e equilibradas. Ao adotar materiais ecologicamente corretos, a GAC Motor elimina substâncias prejudiciais e pó em emissões de fábrica a fim de reduzir poluições atmosféricas. Para reduzir o impacto do ruído no ambiente e no corpo humano, a empresa usa redução de ruídos completamente vedada e linha de produção de prevenção de pó, tornando-se a primeira marca chinesa a ganhar a medalha de ouro na avaliação de eco-carros da China pela C-ECAP.

Por ser uma fabricante automobilística socialmente responsável, a GAC Motor está comprometida em empreender responsabilidades sociais e participar em projetos de bem-estar social a fim de criar uma vida agradável de mobilidade para os clientes.

Sobre a GAC Motor

Fundada em 2008, a Guangzhou Automobile Group Motor CO., LTD (GAC Motor) é uma subsidiária do Grupo GAC que figura no 238o. lugar entre as empresas Fortune Global 500. A empresa desenvolve e fabrica veículos, motores, componentes e acessórios automobilísticos de qualidade premium. A GAC Motor agora está classificada em primeiro lugar entre todas as marcas chinesas há cinco anos consecutivos no Estudo de Qualidade Inicial da China (IQS) realizado pela J.D. Power Asia Pacific, demonstrando a estratégica centrada em qualidade da empresa desde a pesquisa e o desenvolvimento (P&D), passando pela produção, até a cadeia de suprimentos e vendas e serviços.

