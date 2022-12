Embalado nos sucessos das músicas da Copa do Mundo, Lark Player amplia retorno aos seus anunciantes

Grandes sucessos como a música oficial da Copa do Catar 2022 e Waka Waka fizeram a alegria dos usuários e dos anunciantes do aplicativo

BELO HORIZONTE, Brasil, 20 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- Todos os brasileiros sabem que a Copa do Mundo de Futebol, além de ser o maior evento esportivo do mundo, é também um momento de celebração e confraternização no país. Sucessos musicais de edições antigas do torneio como Waka Waka e La La La retornam com força total ao hábito de consumo da população. Em 2022 não foi diferente e, durante a competição, o aplicativo de música Lark Player viu um grande aumento de canções relacionadas ao esporte dentro de sua plataforma.

Tida por muitos como uma das canções mais famosas entre todas edições da Copa do Mundo, Waka Waka - música oficial da Copa do Mundo de 2010 - foi tocada mais de 80 mil vezes durante o mês da competição, tendo um crescimento de mais de 178% em relação aos meses que antecederam ao evento. A música oficial da Copa do Mundo do Brasil, La La La teve um aumento de mais de 226% e Better Together, a música oficial da edição que se encerrou no último domingo teve um crescimento de mais de 130%.

Já prevendo este crescimento no número de usuários e no tempo de permanência dele dentro da plataforma, foi desenhado um plano especial para que os anunciantes pudessem aproveitar deste momento e ter um retorno acima do esperado em suas campanhas.

Um dos clientes que teve um grande retorno foi o aplicativo de apostas esportivas Galera Bet, que viu sua taxa de inscrição crescer mais de 20% acima da meta estipulada e a taxa de primeiros depósitos ser mais de 15% acima do esperado.

"Começamos a preparar para este momento com mais de dois meses de antecedência. Quando chegou a hora, estávamos prontos e conseguimos escalar mais de 500%", conta Anderson.

Alguns dos maiores aprendizados durante os dois meses pré evento foram o tipo de posicionamento que impactava mais os clientes interessados em esporte. Também foi descoberto que criativos que exploravam uma narrativa mais profunda tinham performance superior aos outros.

Outro cliente que teve resultados bem acima do esperado foi a Paramount+, que focou suas campanhas na aquisição de instalações e na busca para que novos usuários conhecessem e testassem a sua plataforma a um custo fixo por CPA (custo por ação). Os testes gratuitos dentro do aplicativo foram 140% superiores ao que estava sendo previsto na campanha.

