Emballage des produits frais : le nouveau film alimentaire étirable MATER-BI de Novamont est désormais disponible

NOVARE, Italie, 11 février 2020 /PRNewswire/ -- Novamont a réalisé une avancée fondamentale dans sa gamme de films biodégradables et compostables pour l'emballage des aliments 5 ans après le lancement de la première version du film étirable MATER-BI.

Le film alimentaire étirable en bioplastique MATER-BI pour l'emballage des produits frais est compatible avec la plupart des machines d'emballage. Ainsi, choisir un film alimentaire compostable ne signifiera plus que des machines d'emballage spécifiques doivent être achetées.

Le film est adapté à une utilisation alimentaire et est destiné à être utilisé dans le commerce de détail à grande échelle ainsi que dans les centres d'emballage de grande et moyenne taille. Il garantit une bonne respirabilité, afin d'assurer aux aliments frais une longue durée de conservation, une transparence élevée, un effet anti-buée et une solide résistance mécanique.

En plus de ses propriétés techniques, qui concurrencent parfaitement les produits traditionnels sur le marché, le film alimentaire MATER-BI possède également des propriétés environnementales inégalées, grâce à la biodégradabilité et à la compostabilité des bioplastiques MATER-BI. En fin de vie, ils peuvent être recyclés avec la partie organique des déchets, sans générer de microplastiques qui risqueraient autrement de s'accumuler dans le sol.

La phase d'essai, réalisée conjointement avec Crocco, l'une des principales entreprises du secteur de l'emballage flexible, a été achevée avec succès.

La famille de bioplastiques MATER-BI de Novamont, qui sont biodégradables et compostables selon la norme EN 13432, est obtenue à l'aide de technologies brevetées dans le domaine des amidons, de la cellulose, des huiles végétales et de leurs combinaisons. L'utilisation des solutions bioplastiques MATER-BI signifie que les ressources limitées ne seront pas gaspillées dans des produits présentant une courte durée de vie. Ils réduiront également la production de déchets non différenciés et tout ce qui s'y rapporte - la mise en décharge, la pollution des sols et de l'air et les émissions de gaz à effet de serre. Cela favorisera la récupération de ressources qui, une fois transformées dans le cadre du processus de compostage industriel, seront converties en humus, un excellent conditionneur de sol pour lutter contre la désertification des sols, fermant ainsi le cycle naturel dans lequel il n'y a pas de déchets et où tout redevient une ressource.

Le film alimentaire MATER-BI de Novamont est une réponse parfaitement conforme avec la réflexion italienne en termes d'environnement et de protection de la planète, comme en témoigne l'enquête menée par Nielsen, présentée lors de l'exposition MARCA 2020 à Bologne en janvier dernier. Selon cette enquête, 85 % des directeurs d'achat d'Italie affirment acheter des marques et produits respectueux de l'environnement, même si cela implique de dépenser un peu plus. 75 % d'entre eux envisagent de payer plus simplement parce qu'un produit ou son emballage est respectueux de l'environnement (73 %) et 64 % s'attendent à une baisse de l'utilisation de plastique non recyclable dans les emballages.

Le film alimentaire MATER-BI de Novamont sera présenté lors du salon BIOFACH 2020, le plus grand salon professionnel sur le commerce des produits biologiques au monde, à Nuremberg du 12 au 15 février 2020.

BIOFACH 2020 - Hall 3A - Stand 521

Le groupe Novamont est leader dans le développement et la production de bioplastiques et le développement de produits de biochimie et biologiques grâce à l'intégration de la chimie, de l'environnement et de l'agriculture Avec un effectif de 600 personnes, le groupe a enregistré un chiffre d'affaires d'environ 238 millions d'euros en 2018 et réalisé des investissements continus dans des activités de recherche et développement (représentant 5 % de son chiffre d'affaires et plus de 20 % de son personnel). Il possède un portefeuille d'environ 1 800 brevets et demandes de brevets. Basé à Novare, il possède une usine de production à Terni et des laboratoires de recherche à Novare et Piana di Monte Verna (Caserte). Il opère à travers ses filiales à Bottrighe (Rovigo), Patrica (Frosinone) et Porto Torres (Sassari). Le groupe est actif à l'échelle internationale avec des bureaux en Allemagne, en France et aux États-Unis et un bureau de représentation à Bruxelles (Belgique). Il est présent par l'intermédiaire de ses propres distributeurs dans plus de 40 pays sur tous les continents.

