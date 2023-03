Axi fecha parceria plurianual com o Man City!

A Axi renova contrato plurianual com o Manchester City e amplia os direitos com a inclusão da equipe feminina do Manchester City.

City e amplia os direitos com a inclusão da equipe feminina do City. Promove oferta competitiva de Copy Trading, conta Axi Elite renovada e uma vasta gama de categorias de ativos.

SYDNEY, 29 de março de 2023 /PRNewswire/ -- A Axi, líder global de câmbio, commodities, índices, ações, metais preciosos e corretagem CFD, anunciou a expansão de sua principal parceria com o Manchester City Football Club.



A Axi é o parceiro comercial on-line oficial do principal clube de futebol inglês desde 2020, período durante o qual a grandiosa equipe masculina obteve grande sucesso em campo, conquistando títulos consecutivos da Premier League nas temporadas de 2020/21 e 2021/22, e os títulos na dobradinha da League e da League Cup em 2020/21.

Hannah Hill, chefe de brands da Axi, diz: "Ao longo de nossa parceria de três anos, desenvolvemos um ótimo relacionamento com o City Football Group. Descobrimos que nossas empresas compartilham de uma abordagem altamente ambiciosa e uma dedicação inabalável ao sucesso, portanto, não hesitamos em ampliar nossa parceria e ver os próximos passos dessa relação. Uma das características decisivas da parceria é o alinhamento das nossas marcas em busca da vantagem e inovação; o City está focado em alcançar vantagem competitiva no campo, ao mesmo tempo em que abraça a inovação dentro e fora do campo; da mesma forma, a Axi está focada em dar aos nossos traders uma vantagem nos mercados, ao mesmo tempo em que se compromete a desbravar novos caminhos com produtos e serviços inovadores, sendo um deles, o Copy Trading. "

Louis Cooper, diretor comercial da Axi, diz: "Do ponto de vista comercial, o relacionamento tem sido extremamente bem-sucedido. Nosso alinhamento em escala global com a marca e a base global de fãs do Manchester City elevou nossa posição no mercado."

No novo contrato, além do patrocínio ao time masculino, a Axi também patrocinará o time feminino Manchester City Women's Football Club.

Cooper acrescentou: "A popularidade global do futebol feminino disparou nos últimos anos, assim como o envolvimento das mulheres nos mercados financeiros."

"Este novo aspecto da parceria nos permite apoiar o lado feminino do jogo e também ajudar a Axi a entrar ainda mais em sintonia com as traders e investidoras, que são um segmento valioso do nosso crescimento mundial. As mulheres continuam a assumir mais controle dos seus investimentos financeiros e é importante que a Axi seja uma marca de referência entre as investidoras em todo o mundo."

Ele afirmou ainda que junto com a ampliação do contrato, haverá o lançamento da conta Elite renovada.

Tom Boyle, vice-presidente de marketing e operações de parcerias globais do City Football Group, disse: "Temos o prazer de anunciar hoje a renovação da nossa parceria com a Axi. Tendo em comum o alto desempenho, ambição e inovação ao longo da parceria até a presente data, trabalhamos em conjunto com sucesso para impactar e alcançar grandes resultados num momento realmente emocionante para a Axi."

"Também estamos felizes pela ampliação de patrocínio da Axi à equipe feminina, o Manchester City Women. O apelo comercial do jogo e time femininos em geral continua a crescer e é fantástico que a Axi tenha reconhecido isso e tenha se juntado a nós nessa jornada."

Sobre a Axi

A Axi é uma empresa global de negociação online de FX e CFD, com a confiança de milhares de dedicados clientes em mais de 100 países em todo o mundo. Ajudamos todos os traders , empresas de trades, bancos e financeiras a encontrar a vantagem de que precisam para atingir os seus objetivos através de transações informadas realizadas nos mercados financeiros mundiais. A Axi oferece uma ampla gama de ativos, incluindo CFDs para várias categorias de ativos, incluindo ações, forex, ouro, prata ,café, índices e outras commodities.

A Axi se orgulha de sua reputação como corretora honesta, justa confiável. Nossas muitas premiações e excelentes avaliações na Trustpilot provam que conquistamos a confiança de clientes que valorizam o nosso excelente serviço, execução rápida, pagamentos seguros, fundos segregados e saques sem complicação. Além disso, também trabalhamos proativamente com as principais autoridades reguladoras em nível mundial para garantir os mais elevados padrões da indústria.

O aplicativo Axi Copy Trading é fornecido em parceria com a London & Eastern LLP.

A conta Elite está disponível apenas para clientes profissionais.

Os CFDs são instrumentos complexos e apresentam um elevado risco de rápida perda monetária devido à alavancagem financeira. 82,7% das contas de investidores de varejo apresentam perdas monetárias operando CFDs com este fornecedor. Estude como funcionam os CFDs e avalie suas possibilidades de arcar com o elevado risco de perda monetária.

Para mais informações ou observações adicionais sobre a Axi, envie um e-mail para [email protected]

