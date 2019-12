Embarque na Viagem de um dia por Lisboa

RIO DE JANEIRO, 7 de dezembro de 2019 /PRNewswire/ -- Naira Amorelli, turismóloga, produtora de conteúdo dos sites Embarque na Viagem e Portal de Portugal, e colunista da rádio JB FM (99.9) dá dicas para quem tem apenas um dia para conhecer Lisboa, em Portugal.

Sempre pensando em passar dicas preciosas de roteiros, hotéis, passagens aéreas, restaurantes e planejamentos, e visando incentivar viajantes a encarar as viagens como meio de adquirir cultura e melhorar sua qualidade de vida, a turismóloga Naira Amorelli reuniu algumas dicas para quem quer conhecer Lisboa, mas não tem muito tempo disponível na capital portuguesa.

Se você está de viagem marcada para Portugal e terá apenas um dia para conhecer Lisboa, então, é hora de arregaçar as mangas para aproveitar o máximo que essa cidade riquíssima tem a oferecer.

Comece pela região da Baixa, onde podemos encontrar algumas construções mega importantes na história da cidade como a Praça do Comércio e o Arco Triunfal. Se puder, aproveite a vista do alto do Arco que é incrível!

Para a hora do almoço, nada mais gostoso que conhecer o Mercado da Ribeira. O lugar foi totalmente revitalizado e uma grande área térrea do mercado se transformou em um polo gastronômico da região. Tem opções para todo gosto e bolso. Super vale a pena.

Belém, é um dos mais tradicionais bairros de Lisboa que possui importantes construções como o Mosteiro dos Jerônimos, a Torre de Belém e o Monumento aos Descobrimentos, e por isso mesmo é uma excelente despedida da cidade, mas sua passagem por Lisboa só vai estar completa se você for até a Confeitaria de Belém para provar os saborosos Pastéis que levam o nome do bairro. Uma verdadeira pérola da culinária portuguesa e um dos doces mais saborosos do mundo.

