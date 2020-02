Embarque na Viagem fará transmissão do Projeto "Meetings From Douro"

RIO DE JANEIRO, 11 de fevereiro de 2020 /PRNewswire/ -- A Associação dos Empresários Turísticos do Douro e Trás-os-Montes (AETUR) apresenta no dia 13 de fevereiro, no Rio de Janeiro, o projeto "Meetings from Douro". A iniciativa pretende estimular a internacionalização da economia portuguesa e do setor turístico.

Em um exclusivo jantar a bordo do Navio-Escola Sagres, que faz escala na cidade do Rio de Janeiro entre os dias 10 e 15 de fevereiro, a AETUR irá promover os vinhos, o turismo e a cultura da sua região, além de buscar captar novos negócios. Na ocasião haverá a degustação do vinho do Porto "Especial Reserva Fernão de Magalhães 500 anos", da Adega Cooperativa de Sabrosa. O vinho foi produzido especialmente para comemorar os 500 anos da primeira volta ao mundo, roteiro que está sendo repetido pela Sagres até o fim de 2020.

O evento contará com a presença de operadores turísticos e agentes de viagem, assim como formadores de opinião pertencentes às áreas do turismo e enogastronomia, empresários, importadores e gestores dos departamentos de Alimentos e Bebidas (A&B) dos principais hotéis e restaurantes do Rio de Janeiro e Niterói.

Os convidados poderão conhecer produtos de quase 160 empresas transmontanas e durienses, desde experiências de viagens e sabores do território até dados mais institucionais sobre os diferentes municípios. O projeto "Meetings from Douro", que ainda terá edições no Uruguai e Argentina, tem como objetivo desenvolver ações que valorizem a Portugalidade, sua história e seu papel no mundo.

Sobre a AETUR ( www.aetur.pt ) - A Associação dos Empresários Turísticos do Douro e Trás-os-Montes possui uma vasta experiência em projetos centralizados na temática e na região no Vale do Douro. Possui 160 empresários associados e agrega mais de 215 empresas com atividade turística, bem como instituições de desenvolvimento, de patrimônio e cultura. A Associação tem sede em Vila Real, Norte de Portugal e possui como objetivos: desenvolver a organização e valorização dos recursos turísticos regionais; criar dinâmicas empresariais e de cooperação que fomentem a solidariedade institucional, a formação e a valorização dos recursos primários, secundários e terciários associados; internacionalizar a economia territorial (turismo, cultura, vinhos e agroalimentar); fomentar a sustentabilidade ambiental e promover o desenvolvimento e inovação tecnológica e representar o interesse de um conjunto agregado de empresas e empresários.

