Embarquez pour des aventures mythiques - Ouverture des préinscriptions pour « Ancient World »

Nous pouvons constater que Game Verse injecte une nouvelle vitalité dans le développement de la piste GameFi grâce à ses solutions uniques. Première plateforme GameFi en tant que service dans les premières phases de développement de l'industrie, Game Verse a construit une plateforme d'agrégation GameFi qui intègre les portefeuilles, les jeux AAA de haute qualité, les transactions NFT, les informations et les DAO. Elle fournit un soutien complet aux joueurs de jeux en chaîne et aux guildes et offre des services rapides d'émission de blockchain pour les IP traditionnels et les jeux de haute qualité. Grâce à la nouvelle force de la marque, Game Verse vise à poursuivre la construction d'un écosystème bénéfique à la fois aux joueurs et aux jeux Web3, favorisant le développement à long terme du secteur des jeux Web3.

« Ancient World » est distribué et publié par Longtu Korea, une société cotée en bourse en Corée du Sud. L'équipe dispose de solides capacités d'édition dans l'industrie mondiale des jeux et peut se targuer d'un grand nombre d'IP de jeux de niveau AAA de renommée mondiale. Par exemple, Longtu Korea a publié des jeux emblématiques tels que « Bless Global » et « Yulgang Global », qui ont attiré plus de 10 millions de fans dans le monde entier. « Bless Global » est le premier jeu en chaîne de l'écosystème Game Verse à être mis sur le marché par le biais de la blockchain. Grâce à son prédécesseur « Bless », qui comptait environ 20 millions d'utilisateurs cumulés, 1 million d'utilisateurs actifs mensuels et environ 200 000 utilisateurs actifs quotidiens, « Bless Global » a également obtenu des résultats remarquables. Avant le lancement de « Bless Global » au début de l'année 2023, le nombre global de préinscriptions a dépassé les 2 millions, et pendant la période de test bêta, le taux de rétention des utilisateurs participants a atteint 94 %, avec une durée moyenne de connexion d'environ 218 minutes, ce qui prouve l'attrait des joueurs pour le jeu.

Récemment, Game Verse a de nouveau lancé « Ancient World » par le biais de la blockchain, un autre chef-d'œuvre de l'écosystème. Ce lancement est synchronisé sur l'App Store et Google Play, et les préinscriptions pour Ancient World sont désormais ouvertes. https://aw.gamesverse.io

Jouez pour gagner avec le modèle économique de GameFi 3.0 qui prend en charge les NFT et les jetons de jeu

Il est rapporté que « Ancient World » émettra des jetons d'utilité pour le jeu, en adoptant le « modèle de consommation de circulation interne + modèle de libération de déflation ». Avec une offre totale de 100 millions de jetons, 75 % des jetons seront produits dans le jeu sur une période de 5 ans. En outre, les joueurs peuvent gagner des pièces Taikoo dans le jeu et les dissoudre pour les échanger contre des objets de jeu. Cela garantit que les pièces de Taikoo entrent sur le marché de manière stable et raisonnable, établissant ainsi une forte valeur écologique pour le jeu. Grâce à la mise en place de NFT échangeables et d'engrenages non échangeables dans le jeu, les utilisateurs gratuits et payants peuvent profiter du jeu, et les utilisateurs ont la possibilité d'obtenir des NFT échangeables rares (principalement des équipements portables, des bijoux, des montures et d'autres objets virtuels rares, voire en édition limitée).

Une bonne qualité de jeu est la clé du succès

Lorsqu'ils choisissent un jeu, de nombreux joueurs accordent une attention particulière à la vision globale du monde et aux graphismes du jeu. Les jeux dotés d'une narration solide et de superbes graphismes seront les premiers à être choisis par les joueurs. Les jeux Wuxia possèdent ces deux éléments. Jetons un coup d'œil aux caractéristiques de ces jeux !

Les jeux Wuxia actuels se sont affranchis de l'image de niche qui ne plaisait qu'à quelques joueurs au départ et sont devenus l'un des types de jeux les plus populaires, choisis par un plus grand nombre de joueurs. Le prochain jeu « Ancient World » est également un jeu Wuxia fantastique très attendu. Cette tendance reflète une évolution majeure de l'industrie du jeu au cours des dernières années. Avec son scénario bien ficelé et ses magnifiques scènes de combat, « Ancient World » est un jeu qui attire les joueurs.

Des visuels personnalisés et magnifiquement réalisés !

Comme mentionné plus haut, la qualité des graphismes des jeux est un critère essentiel pour de nombreux joueurs. Nous pouvons constater que des graphismes délicats et détaillés offrent une expérience visuelle ultime. Basé sur des représentations finement détaillées, « Ancient World » offre non seulement une grande liberté mais aussi une belle expérience visuelle.

Survolez les montagnes et découvrez l'immensité du ciel !

Volez librement sans limite de hauteur. Dans « Ancient World », les joueurs peuvent voler librement à 360 degrés, non seulement en chevauchant des montures, mais aussi en s'envolant dans le ciel. Ils peuvent se déplacer sur le sol ou dans les airs, atteindre les zones souhaitées plus rapidement et admirer les paysages environnants.

Remportez des batailles épiques et devenez une légende !

Le système de missions du jeu est diversifié et offre un contenu varié en plus des missions des PNJ et des batailles dans la nature. L'obtention d'un équipement de haut niveau est nécessaire à la réussite des combats de boss. Les missions actuellement annoncées comprennent des défis mondiaux, des défis de donjon et des défis personnels. En plus des combats de boss individuels, les joueurs peuvent également faire équipe avec d'autres pour expérimenter le plaisir de la coopération et de la compétition dans les défis d'équipe multijoueurs !

Profitez de la richesse du gameplay pour vous amuser !

Parmi les nombreux systèmes de jeu tels que le mariage, le changement de classe, les partenaires, le destin et les éclats, etc., le plus représentatif est le système de changement de classe de personnage. D'après l'expérience d'autres jeux, le système de changement de classe de personnage accélère le processus de montée en niveau, le rendant moins monotone pour les joueurs. De plus, les systèmes de mariage et de compagnon, qui permettent d'améliorer la puissance de combat, offrent une grande expérience de vie dans le monde de « Ancient World » avec des amis !

Événement de préinscription

Le jeu d'arts martiaux Wuxia « Ancient World », qui présente des caractéristiques de jeu uniques, a officiellement lancé son événement de préinscription. Les joueurs peuvent participer à l'événement sur le site officiel (cliquez sur le lien ci-dessous pour accéder au site officiel de préinscription). Les joueurs qui participent à l'événement de préinscription en utilisant leur adresse e-mail recevront les objets de jeu suivants : Supreme Treasure Hunting Order x20, 1,000,000 Gold, Mount Elixir x20, et 2x EXP Potion x1. N'hésitez pas à vous inscrire dès maintenant !

Site Web officiel pour la préinscription : https://aw.gamesverse.io/

