Embassy Office Parks REIT da a conocer los resultados del segundo trimestre del año fiscal 2019-20; informa otro trimestre sólido en arrendamiento y una distribución trimestral de Rs. 4.630 millones

BANGALORE, India, 12 de noviembre de 2019 /PRNewswire/ -- Embassy Office Parks REIT (NSE: EMBASSY) (BSE: 542602) ('Embassy REIT'), el primer fideicomiso de inversiones inmobiliarias (REIT, por sus siglas en inglés) de la India en cotizar en las bolsas de valores y el mayor de Asia en cuanto a área, informó hoy los resultados para el segundo trimestre, que cerró el 30 de septiembre de 2019.

Al comentar sobre los resultados, Michael Holland, director ejecutivo de Embassy REIT, señaló: "Nos complace informar otro trimestre sólido en desempeño y distribuciones para nuestros tenedores de unidades mediante nuestro compromiso subyacente con proporcionar soluciones de espacio de clase mundial para los arrendatarios globales. Las empresas en todo el mundo continúan buscando empleados con elevado nivel educativo, altamente calificados y tecnológicamente orientados a un costo razonable, y esto continúa impulsando la demanda consistente por espacio de oficinas en la India y por nuestro portafolio. Ahora dirigimos nuestro enfoque a continuar este sólido desempeño en la segunda mitad del año financiero".

Distribución

La junta directiva de Embassy Office Parks Management Services Private Limited ('EOPMSPL'), gestor de Embassy REIT, en su reunión de la junta directiva celebrada previamente hoy, declaró una distribución de Rs. 4.630 millones o Rs. 6,00 por unidad para el segundo trimestre del año fiscal 2020. Con esto, la distribución acumulada para la primera mitad del año fiscal 2020 totaliza Rs. 8.797 millones o Rs. 11,4 por unidad. La fecha de registro para la distribución del segundo trimestre del año fiscal 2020 es el 19 de noviembre de 2019 y la distribución se pagará el 26 de noviembre de 2019 o antes de esa fecha.

Aspectos financieros destacados

Los ingresos por operaciones para el segundo trimestre del año fiscal 2020 aumentaron interanualmente en 15% hasta Rs. 5.206 millones y acumulativamente crecieron interanualmente en 17% para la primera mitad del año fiscal 2020

Los ingresos netos por operaciones para el segundo trimestre del año fiscal 2020 aumentaron interanualmente en 16% hasta Rs. 4.384 millones y acumulativamente crecieron interanualmente en 18% para la primera mitad del año fiscal 2020

El margen de los ingresos netos por operaciones para el segundo trimestre del año fiscal 2020 y para la primera mitad del año fiscal 2020 se situó en 84%

Balance contable conservador con una relación de endeudamiento neto a valor total de la empresa (TEV, por sus siglas en inglés) de 11% a la fecha del 30 de septiembre de 2019

Aspectos destacados de las actividades comerciales

La ocupación en el portafolio aumentó hasta 94,7% a la fecha del 30 de septiembre de 2019; un aumento interanual de 100 puntos base

La cifra de nuevo arrendamiento durante el segundo trimestre del año fiscal 2020 fue de 55.300 m 2 con una sólida cifra de proyectos de más de 46.400 m 2

con una sólida cifra de proyectos de más de El nuevo arrendamiento acumulativo para la primera mitad del año fiscal 2020 se situó en aproximadamente 111.500 m 2 con un diferencial de valor de mercado de 67% en aproximadamente 83.600 m 2 de rearrendamientos en lo que va de año a la fecha

con un diferencial de valor de mercado de 67% en aproximadamente de rearrendamientos en lo que va de año a la fecha Proyectos inmobiliarios de oficinas próximos a terminarse con una superficie total de 130.000 m 2 que tienen dos trimestres de adelanto con respecto a la fecha de entrega prevista, con el 23% ya prearrendado y otros 37.700 m 2 en curso

Vikaash Khdloya, subdirector ejecutivo y director de Operaciones de Embassy REIT, dijo: "Nuestra robusta actividad de arrendamiento refleja la escala y la calidad de nuestro negocio y el mantenimiento de los sólidos factores fundamentales del mercado. Nuestro programa de desarrollo avanza antes de lo previsto y estamos bien capitalizados para financiar futuras oportunidades de crecimiento inorgánico".

Materiales para los inversores y detalles de la conferencia telefónica trimestral para inversores

Embassy REIT ha emitido un paquete con información sobre los resultados y el desempeño trimestral, el cual incluye (i) estados financieros individuales condensados individuales y consolidados para el trimestre y el semestre que cerró el 30 de septiembre de 2019, (ii) una presentación para inversores que abarca los resultados del segundo trimestre del año fiscal 2020, y (iii) un libro con datos operativos y financieros suplementarios que está en línea con las mejores prácticas de informes de los REIT globales. Todos estos materiales están disponibles en la sección Investor Relations (Relaciones con los inversores) del sitio web del REIT en ir.embassyofficeparks.com.

Embassy REIT organizará una conferencia telefónica el 11 de noviembre de 2019 a las 18:30 horas, hora estándar de India, para analizar los resultados del segundo trimestre del año fiscal 2020. Una repetición de la conferencia telefónica estará disponible hasta el 26 de noviembre de 2019 en la sección Investor Relations (Relaciones con los inversores) del sitio web del REIT en ir.embassyofficeparks.com.

Renuncia de responsabilidad

Este comunicado de prensa se preparó solamente con propósitos de información general. La información contenida aquí se basa en información y estimados de la gerencia. Solo está actualizada a la fecha de este comunicado de prensa, no ha sido verificada independientemente y puede estar sujeta a cambios sin previo aviso. Embassy Office Parks Management Services Private Limited ("el gestor") y Embassy REIT no hacen representaciones ni ofrecen garantías, expresas o implícitas, respecto a esto, y no aceptan responsabilidad alguna respecto a la imparcialidad, exactitud o exhaustividad del contenido del presente comunicado de prensa. Cada destinatario será el único responsable de su propia evaluación del mercado y de la posición en el mercado de Embassy REIT.

Este comunicado de prensa contiene declaraciones a futuro. Las declaraciones a futuro involucran riesgos, incertidumbres y otros factores conocidos y desconocidos, los cuales pueden hacer que los resultados reales, la condición financiera, el desempeño, o los logros o resultados del sector, difieran materialmente de los expresados o implícitos por tales declaraciones a futuro. Dados estos riesgos, incertidumbres y otros factores, se advierte a los destinatarios de este comunicado de prensa a que no depositen indebida confianza en estas declaraciones a futuro. El gestor no asume responsabilidad alguna de enmendar o actualizar cualquier declaración a futuro.

Este comunicado de prensa contiene ciertos parámetros financieros que no son parámetros determinados en base a principios contables generalmente aceptados (PCGA, conocidos como GAAP en inglés), Ind-AS o cualesquiera otros principios contables internacionalmente aceptados, y el destinatario no debe considerar tales partidas como una alternativa a los resultados financieros históricos o a otros indicadores del flujo de efectivo de Embassy REIT basado en Ind-AS o IFRS. Estos parámetros financieros no PCGA, como los define el gestor, puede que no sean comparables a parámetros con títulos similares presentados por otros REIT debido a las diferencias en la forma en que se calculan los parámetros financieros no PCGA. Incluso aunque los parámetros financieros no PCGA son usados por la gerencia para evaluar la posición financiera, los resultados financieros y la liquidez de Embassy REIT y estos tipos de parámetros son usados comúnmente por los inversores, los mismos tienen importantes limitaciones como herramientas analíticas, y usted no debe considerarlos de forma aislada o como sustitutos para el análisis de la posición financiera o de los resultados de las operaciones de Embassy REIT según se informan ante Ind-AS.

Los inversores también deben tener presente que Embassy REIT comenzó a cotizar en bolsa el 1 de abril de 2019 y que los activos de Embassy REIT fueron adquiridos entre el 22 de marzo de 2019 y el 25 de marzo de 2019. Consecuentemente, la información financiera trimestral comparativa ha sido preparada mediante la comparación combinada de estados financieros sin auditar para el primer trimestre del año fiscal 2018-19 (lo cual asume que Embassy REIT poseía los activos del REIT en su forma actual durante el trimestre y el semestre cerrados el 30 de septiembre de 2018) contra los estados financieros consolidados condensados para el trimestre y el semestre cerrados el 30 de septiembre de 2019.

Acerca de Embassy REIT

Embassy Office Parks es el primer y único REIT de la India que cotiza en la bolsa. El REIT abarca 2,32 millones de m2 de propiedades comerciales completadas y operativas en toda la India. Con aproximadamente 743.000 m2 de desarrollo on-campus en proyecto, el portafolio total abarca 3,07 millones de m2 en siete parques para oficinas de Categoría A y cuatro edificios de oficinas en el centro de las ciudades en los mercados de Bangalore, Mumbai, Pune y la región capital nacional (NCR), los mercados de oficina de mejor desempeño en India. El portafolio acoge a más de 165 inquilinos corporativos de primer nivel y abarca 75 edificios con comodidades estratégicas, incluso dos hoteles terminados, dos hoteles en construcción y un parque solar de 100 MW que suministra energía renovable para los inquilinos del parque.

