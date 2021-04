EmbracePlus d'Empatica se voit octroyer le marquage CE pour la collecte de données physiologiques de qualité

Ces données sont envoyées en continu vers une application pour smartphone, puis transférées vers le cloud pour examen et analyse par les chercheurs cliniques et les professionnels de santé, via un portail unique. Les données peuvent être diffusées simultanément à partir de milliers d'appareils. Cela est possible à la fois via le logiciel Empatica et des applications tierces qui peuvent être développées à l'aide du kit SDK (kit de développement logiciel) d'Empatica.

Grâce aux capteurs PPG (photopléthysmographie) et EDA (activité électrodermale) exclusifs d'Empatica, EmbracePlus est la seule montre intelligente certifiée médicalement, qui permet la surveillance continue des signes vitaux en plus de la surveillance continue de l'EDA, une mesure importante dans les domaines de la neurologie et de la psychiatrie. EmbracePlus permet également le développement et la surveillance de biomarqueurs numériques, la sortie de données retraitées par des algorithmes. Un exemple en est l'algorithme Aura d'Empatica, qui peut détecter l'apparition précoce d'infections respiratoires, y compris la grippe et la COVID-19.

EmbracePlus est conçu pour améliorer la collecte passive et à distance de données auprès des participants aux essais cliniques. Depuis la pandémie, ce mode de collecte est devenu de plus en plus répandu. Les essais cliniques dépendent du recueil de données riches sur les patients. Toutefois, la collecte de telles données a toujours étécoûteuse, chronophage et sujette aux erreurs. Les visites à la clinique ne prennent que des instantanés de la santé d'un patient, c'est-à-dire un électrocardiogramme ou une analyse de phénotype, et pour honorer leurs rendez-vous, les patients doivent s'absenter de leur travail et s'éloigner de leur famille. Grâce aux dispositifs portables, il est possible de suivre les données des patients depuis leur domicile sur de longues périodes, ce qui permet le recueil de riches ensembles de données. La combinaison, la qualité et l'ampleur des données recueillies à distance par EmbracePlus rendent possible la création de nouveaux paramètres numériques, permettant aux essais cliniques d'être centrés sur le patient tout en découvrant de nouvelles informations.

Simone Tognetti, directeur technique d'Empatica, a déclaré : « L'EmbracePlus est le résultat d'années de travail acharné de notre équipe. Le fruit de nos efforts est un dispositif médical qui offre le meilleur de la technologie Empatica, citée dans plus de 1 000 articles publiés : un design compact et confortable, associé à des capteurs puissants. Nous pensons que ce dispositif nous aidera à concrétiser notre vision, à aider des millions de patients à mieux comprendre leur santé et, finalement, à recevoir de meilleurs soins. »

EmbracePlus a été développé avec des partenaires clés tels que HHS, USAMRDC et le Translational Research Institute for Space Health, financé par la NASA. L'utilisation de ce dispositif est actuellement généralisée avec certains partenaires cliniques. EmbracePlus ne sera pas directement accessible aux consommateurs.

-- Empatica, une entreprise de soins de santé numérique dont le siège social est à Boston, dans le Massachusetts, avec des bureaux à Milan, en Italie, et à Séoul, en Corée du Sud, est une pionnière dans le développement de biomarqueurs numériques et la surveillance continue des patients sous l'impulsion de l'IA. Les montres intelligentes d'Empatica ont obtenu l'autorisation de la FDA et le marquage CE. Elles sont utilisées par des milliers de partenaires institutionnels pour des essais cliniques et des recherches, dans le cadre d'études portant sur la dépression, la dépendance, le stress, l'oncologie, l'épilepsie, la migraine et de nombreuses autres affections.

