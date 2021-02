Embracing Carers™ muestra que Covid-19 ha tenido un impacto en el bienestar de los cuidadores informales

-El estudio global Embracing Carers™ de Merck muestra que la Covid-19 ha tenido un impacto significativo en el bienestar de los cuidadores informales

- Los resultados del estudio global encuentran que la Covid-19 ha aumentado las demandas de cuidadores informales y ha empeorado gravemente su bienestar mental, físico y financiero.

- Embracing Carers™, una iniciativa global dirigida por Merck, se centra en reconocer y sensibilizar sobre el papel crucial de los cuidadores informales y desarrolla soluciones en colaboración con organizaciones de cuidadores globales.

- El Carer Well-Being Index sirve como un recurso con ideas y recomendaciones para ayudar al sector público y privado a apoyar mejor a los cuidadores informales de todo el mundo.

DARMSTADT, Alemania, 16 de febrero de 2021 /PRNewswire/ -- Merck, una empresa líder en ciencia y tecnología, publicó hoy los resultados de una encuesta global realizada a través de su iniciativa Embracing Carers™ explorando el impacto de la Covid-19 en los cuidadores informales o familiares. Los resultados del índice muestran que la pandemia ha afectado a la salud física, emocional y financiera de los cuidadores de todo el mundo, subrayando la necesidad de acciones claras de los sectores público y privado para aliviar el aumento de las presiones ejercidas sobre los cuidadores desde el estallido de la Covid-19.

El Carer Well-Being Index fue encargado en asociación con grupos de defensa de cuidadores globales y encuestó una amplia muestra de más de 9.000 cuidadores en 12 países de Asia, Europa y América, que están proporcionando atención informal a un ser querido con una enfermedad a largo plazo, discapacidad física o condición cognitiva/mental.

Los resultados del estudio demuestran que la Covid-19 ha obligado a muchas personas a asumir responsabilidades de cuidado por primera vez, con el 20% de los cuidadores informales a nivel mundial declarándose a sí mismos como cuidadores por primera vez como resultado de la pandemia. Además, los resultados muestran que la pandemia ha aumentado la demanda de cuidadores más que nunca, con dos de cada cinco cuidadores (39%) en todo el mundo informando que se les está confiando más que nunca como cuidador.

A nivel mundial, durante el apogeo de la pandemia en cada país, el tiempo promedio que los cuidadores dedicaban a cuidar creció 7,6 horas por semana en comparación con antes del golpe de la pandemia; un aumento del 46%. Además, aproximadamente un tercio de los cuidadores (32%) informaron que creen que pasarán un promedio de 31 o más horas por semana cuidando en el futuro debido al impacto de la pandemia de coronavirus. En todos los países encuestados se observaba un aumento del tiempo medio semanal dedicado a la atención en todos los países encuestados, desde los cuidadores de Alemania, proporcionando 3,7 horas adicionales de atención a los cuidadores chinos que pasaban 15,4 horas más a la semana, en comparación con los tiempos pre-pandemia.

"Los cuidadores desempeñan un papel crítico y poco apreciado dentro del ecosistema sanitario global, a menudo al sacrificio de su propia salud y bienestar", dijo Heather Connor, Directora Global de Comunicaciones para el negocio de salud de Merck KGaA, Darmstadt, Alemania. "Nuestro objetivo es que el estudio Carer Well-Being Index sirva como un recurso para líderes gubernamentales, empleadores, organizaciones comunitarias y personas de todo el mundo que buscan comprender mejor las necesidades de los cuidadores, y proporcionar recomendaciones sobre cómo abordar mejor esta prioridad de salud pública no satisfecha."

Los resultados clave del Global Carer Well-Being Index incluyen:

Aumento de la carga emocional: más de la mitad de los cuidadores (65%) informan que proporcionar apoyo emocional es una de sus principales responsabilidades como cuidador, con el 57% de los cuidadores diciendo que esta responsabilidad sólo ha aumentado desde que comenzó el brote. El 61% de los cuidadores informó que la pandemia de Covid-19 ha empeorado su propia salud mental y emocional.

más de la mitad de los cuidadores (65%) informan que proporcionar apoyo emocional es una de sus principales responsabilidades como cuidador, con el 57% de los cuidadores diciendo que esta responsabilidad sólo ha aumentado desde que comenzó el brote. El 61% de los cuidadores informó que la pandemia de Covid-19 ha empeorado su propia salud mental y emocional. Telesalud & Tecnología: el 51% de los cuidadores han visto un aumento en la gestión de la tecnología*, cuando se trata de citas médicas virtuales y/o mantener el contacto con sus seres queridos. Las necesidades adicionales de orientación sobre telesalud fueron particularmente pronunciadas en Asia .

el 51% de los cuidadores han visto un aumento en la gestión de la tecnología*, cuando se trata de citas médicas virtuales y/o mantener el contacto con sus seres queridos. Las necesidades adicionales de orientación sobre telesalud fueron particularmente pronunciadas en . Impacto financiero: Algo más de la mitad de los cuidadores (54%) están de acuerdo en que la pandemia ha empeorado su salud financiera, y el 71% está preocupado de que ya no podrán permitirse el lujo de proporcionar la atención adecuada.

Casi todos los cuidadores (96%) encuestados a nivel mundial están de acuerdo en que es importante tener un mayor acceso a los servicios de atención de la salud para garantizar que puedan proporcionar la atención adecuada necesaria, señalando el importante papel que tanto el sector público como el privado pueden desempeñar en el mejor apoyo a los cuidadores informales.

Para descargar el informe global Carer Well-Being Index, haga clic aquí. Para investigación, recursos y más información para los cuidadores, visite embracingcarers.com.

Acerca de Merck

Merck, es una empresa líder en ciencia y tecnología que opera en el sector de atención a la salud, ciencias de la vida y materiales de rendimiento. Cada día, alrededor de 58.000 empleados trabajan para hacer una diferencia positiva en la vida de millones de personas, creando modos de vida más alegres y sostenibles. Desde el avance en las tecnologías de edición genética y el descubrimiento de modos exclusivos para tratar las enfermedades más desafiantes, hasta hacer posible la inteligencia de los dispositivos– Merck se encuentra en todas partes. En 2019, Merck generó ventas por 16.200 millones de euros en 66 países.

La exploración científica y el espíritu empresarial responsable han sido claves para los avances tecnológicos y científicos de Merck. Es así como Merck ha prosperado desde su fundación en 1668. La familia fundadora sigue siendo propietaria de la mayoría de la empresa que cotiza en bolsa. Merck posee los derechos mundiales del nombre y la marca "Merck". Las únicas excepciones son Estados Unidos y Canadá, donde los sectores de negocios de Merck operan como EMD Serono en atención a la salud, MilliporeSigma en ciencias de la vida y EMD Performance Materials (en materiales de rendimiento).

Acerca de Embracing Carers™

Embracing Carers™ es una iniciativa global liderada por Merck KGaA, Darmstadt, Alemania, que opera como Merck KGaA, Darmstadt Germany, EMD Millipore y EMD Performance Materials en los Estados Unidos y Canadá. Es una colaboración con las principales organizaciones de cuidadores de todo el mundo diseñada para aumentar la concienciación, la discusión y la acción sobre las necesidades a menudo ignoradas de los cuidadores. Dado que los cuidadores necesitan apoyo y a menudo no saben a dónde acudir en busca de ayuda, Embracing Carers™ fue creado para llenar ese vacío.

Metodología Carer Well-Being Index

En asociación con un líder mundial de terceros en investigación de mercado multinacional, se realizó una encuesta online y a través de metodologías telefónicas del 3 de septiembre al 27 de octubre de 2020 en 12 países, entre los que se encontraban Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, España, Australia, Brasil, Taiwán, India y China. El estudio consistió en 9.044 cuidadores no remunerados (con alrededor de 750 en cada país encuestado). Los cuidadores no remunerados se definieron como aquellos que están cuidando a alguien con una enfermedad a largo plazo, discapacidad física, o condición cognitiva / mental (incluyendo cáncer, esclerosis múltiple, enfermedad de Parkinson, demencia, Alzheimer, lesión de la médula espinal, distrofia muscular, condición cognitiva / mental, insuficiencia cardíaca congestiva, etc.). La muestra saliente recolectada se equilibró al Censo de cada país respectivo para permitir que los encuestados calificados disminuyeran naturalmente. Se aplicó una ponderación ligera en determinados países para lograr una mejor representación nacional. En el nivel de confianza del 95 por ciento, el total de la población de cuidadores mundiales de 12 países tiene un margen de error estimado de +/- 1,03 puntos porcentuales y cada país individual tiene un margen de error estimado de +/- 3,6 puntos porcentuales. La duración de la encuesta fue de aproximadamente 20-25 minutos. A menos que se indique lo contrario, todos los datos citados en esta versión se encuentran entre el promedio mundial de 12 países.

* La gestión de la tecnología NET consiste en el total de encuestados que eligieron "gestionar la tecnología necesaria para la telemedicina/telesalud/citas médicas virtuales" y/o "gestionar la tecnología necesaria para que la(s) persona(s) se mantuviera(n) en contacto con sus seres queridos" como principales responsabilidades que han aumentado debido a la pandemia.

