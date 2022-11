Embrapa Moderniza Experiências Digitais em Parceria com a Liferay

Projeto inclui aperfeiçoamentos no portal institucional e intranet na instituição, buscando ampliar a presença digital da Embrapa

SÃO PAULO, 10 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) e a Liferay, empresa global desenvolvedora de uma plataforma de experiência digitais (DXP), fecharam parceria que vai contribuir para modernização dos canais digitais da instituição, ampliando sua presença na web e explorando novas perspectivas na entrega de experiências para usuários.

O projeto, que inclui o portal e intranet corporativos da Embrapa, terá foco em obter benefícios de performance, segurança e funcionalidades, além de viabilizar a evolução contínua dos produtos digitais da organização.

O Portal Corporativo da Embrapa é hoje o principal ativo de presença digital da empresa, oferecendo conteúdos institucionais, técnicos, científicos, de negócios e de comunicação,

sem exigência de autenticação, sendo a principal porta de entrada na web. O portal registra mensalmente mais de 3 milhões de visualizações de páginas e conta com cerca de 800 mil novos usuários externos. Através dele, a Embrapa disponibiliza mais de 140 mil publicações, 38 mil notícias, 9 mil cursos e eventos, 2,3 mil projetos, entre outros conteúdos.

A solução da Liferay apoiará o aperfeiçoamento do design da interface, dos mecanismos de busca interna e otimização de páginas do portal da Embrapa. Ela permitirá ainda a criação de ambiente interativo para negociação de ativos, de serviços web para disponibilização de dados em formato aberto (em atendimento às exigências da Lei de Acesso à Informação), e funcionalidades para proteção e disponibilização de Dados Pessoais de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).

"Estamos muito felizes em continuar contribuindo com a Embrapa no oferecimento de soluções digitais de ponta, tanto para o público interno quanto para o externo. Um projeto como este vem para adicionar valor ao processo de transformação digital desta que já é uma das mais inovadoras instituições brasileiras", comentou Emanuel Di Matteo, General Manager da Liferay na América Latina.

Investindo na experiência dos colaboradores

Atento às necessidades de melhorar a experiência digital também para o público interno da instituição, o projeto da Embrapa com a Liferay também inclui sua intranet corporativa. Funcionando como um hub de informações e de acesso aos serviços da organização, a intranet é uma ferramenta de trabalho fundamental para os times da Embrapa, abrigando informações sobre a estrutura organizacional, equipes, áreas de atuação, serviços, softwares, documentos, Comunidades Virtuais, notícias, imagens, vídeos e eventos. São mais de 3 mil documentos e informações para acesso a centenas de serviços e sistemas corporativos.

"Empresas líderes de mercado já entenderam que tão importante quanto a experiência do usuário final é fundamental atentar para a experiência do colaborador. Por exemplo, de nada adianta oferecer modernos canais digitais para os clientes se internamente sua equipe sofre para encontrar informações ou tem retrabalho por conta de sistemas sem integração", defendeu o diretor-geral da Liferay. "A Embrapa, atenta a esta tendência, se coloca entre estas empresas líderes e está pronta para oferecer soluções digitais completas"

