Emeritus belegt den ersten Platz in der Rangliste der „World's Top EdTech Companies of 2024" des TIME Magazine

MUMBAI, Indien, 01. Mai 2024 /PRNewswire/ -- Emeritus, ein weltweit führender Anbieter von zugänglicher und erschwinglicher, qualitativ hochwertiger Bildung, wurde in der ersten Rangliste „World's Top EdTech Companies of 2024" des TIME Magazins als die Nummer eins der EdTech-Unternehmen der Welt eingestuft. Diese Anerkennung würdigt den bedeutenden Einfluss von Emeritus auf die globale Bildungslandschaft und sein Engagement für die Bereitstellung qualitativ hochwertiger Online-Bildung.

Das Top-Ranking unterstreicht das bemerkenswerte Wachstum und den Einfluss von Emeritus durch seine kontinuierliche Innovation in der qualitativ hochwertigen Online-Bildungslandschaft auf der ganzen Welt. Emeritus verzeichnete ein erstaunliches Wachstum von 75 % im Vergleich zum Vorjahr, womit das Unternehmen seine Konkurrenten weit hinter sich ließ. Wir bieten eine breite Palette von Kursen an, die von angesehenen Universitäten weltweit angeboten werden, darunter die University of Cambridge, die Harvard Business School, die University of Pennsylvania, MIT Sloan, die Indian School of Business, die Indian Institutes of Management (IIMs), die Indian Institutes of Technology (IITs), die University of Western Australia, John Hopkins, NTU Singapore, Carnegie Mellon, UC Berkeley Executive Education, INSEAD, Wharton Executive Education, und andere. Emeritus hat Lernende in über 80 Ländern unterstützt. Dieser Spitzenplatz im TIME Magazine kommt direkt nach der Erfolgsgeschichte von Emeritus, die kürzlich von der Harvard Business School als Fallstudie veröffentlicht wurde.

Bei der Bekanntgabe dieses Meilensteins sagte Ashwin Damera, Mitbegründer und CEO von Emeritus: „Wir fühlen uns geehrt, vom renommierten TIME Magazine als das beste EdTech-Unternehmen der Welt anerkannt zu werden. Wir widmen diese Leistung dem gesamten Emeritus-Team und seinem Engagement, die Messlatte immer höher zu legen, sowie dem unermüdlichen Einsatz unserer Lernenden und Partnereinrichtungen auf der ganzen Welt. Chaitanya und ich haben diese Reise mit dem kühnen Ziel angetreten, die Barrieren für eine qualitativ hochwertige Bildung abzubauen. Diese Anerkennung unterstreicht die transformative Wirkung unserer Arbeit und spornt uns an, weiterhin innovativ zu sein und unsere Reichweite zu vergrößern."

Das TIME Magazine hat in Zusammenarbeit mit Statista Edtech-Unternehmen anhand eines umfassenden Rahmens bewertet. Zu den Bewertungsfaktoren gehörten die Finanzkraft und der Einfluss des Unternehmens auf die Branche sowie die Daten zu Umsatz, Mitarbeiterwachstum und Finanzierung. Der Einfluss auf die Branche wurde anhand der Qualität und Reichweite der Angebote des Unternehmens, des Portfolios an geistigem Eigentum und der Nutzerbasis bewertet. Die außergewöhnliche Leistung von Emeritus bei diesen Kriterien hat dem Unternehmen den ersten Platz eingebracht.

Das globale Ranking von TIME und Statista spiegelt auch die anhaltende Bedeutung des Online-Lernens in der heutigen Branchenlandschaft wider. Dies ist ein Zeichen für die wachsende Nachfrage nach zugänglichen, hochwertigen Lernangeboten, die sich an Berufstätige richten, die ihre Karriere vorantreiben wollen.

Emeritus hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Fähigkeiten der Zukunft zu vermitteln, indem es Einzelpersonen, Organisationen und Regierungen auf der ganzen Welt eine hochwertige Ausbildung zugänglich und erschwinglich macht. Dies geschieht durch die Zusammenarbeit mit mehr als 80 Spitzenuniversitäten in den Vereinigten Staaten, Europa, Lateinamerika, Südostasien, Indien und China. Die Kurzkurse, Studiengänge, Berufszertifikate und Programme für leitende Angestellte von Emeritus helfen Einzelpersonen, neue Fähigkeiten zu erwerben und ihr Leben, ihre Unternehmen und Organisationen zu verändern. Sein einzigartiges Modell aus modernster Technologie, innovativen Lehrplänen und praktischem Unterricht durch erfahrene Dozenten, Mentoren und Coaches hat bereits mehr als 350.000 Menschen in über 80 Ländern weitergebildet. Die Emeritus Group beschäftigt weltweit mehr als 1.750 Mitarbeiter und hat Niederlassungen in Mumbai, Neu-Delhi, Shanghai, Singapur, Palo Alto, Mexico City, New York, Boston, London und Dubai. Unterstützt wird das Unternehmen von der Chan Zuckerberg Initiative, Leeds Illuminate, Prosus Ventures, GSV Ventures, Peak XV, Bertelsmann, CPPIB, Accel und SoftBank Vision Fund 2. Weitere Informationen finden Sie unter www.Emeritus.org.

