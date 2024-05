Emeritus occupe la première place du classement « World's Top EdTech Companies of 2024 » du magazine TIME

Emeritus ouvre la voie parmi les entreprises de technologies de l'éducation, se distinguant par ses solides performances financières, son impact mondial et son influence significative sur le secteur, comme le reconnaît le magazine TIME

MUMBAI, Inde, 1 mai 2024 /PRNewswire/ -- Emeritus , leader mondial de l'enseignement de qualité accessible et abordable, a été classée première entreprise de technologies de l'éducation (EdTech) au monde par le classement inaugural « World's Top EdTech Companies of 2024 » (Meilleures entreprises de technologies de l'éducation au monde en 2024) établi par le magazine TIME. Cette reconnaissance consacre l'impact significatif d'Emeritus sur le paysage éducatif mondial et son engagement à fournir un enseignement en ligne de haute qualité.

Cette place de choix souligne la croissance et l'impact remarquables d'Emeritus grâce à son innovation continue dans le domaine de l'enseignement en ligne de haute qualité dans le monde entier. Emeritus a connu une croissance stupéfiante de 75 % par rapport à l'année précédente, ce qui place l'entreprise loin devant ses pairs. Emeritus propose un large éventail de cours dispensés par des universités réputées dans le monde entier, notamment l'Université de Cambridge, la Harvard Business School, l'Université de Pennsylvanie, le MIT Sloan, l'Indian School of Business, les Indian Institutes of Management (IIM), les Indian Institutes of Technology (IIT), la University of Western Australia, l'université John Hopkins, la NTU de Singapour, l'université Carnegie Mellon, l'UC Berkeley Executive Education, l'INSEAD, Wharton Executive Education, entre autres . Emeritus a permis à des apprenants de se former dans plus de 80 pays. Cette première place décernée par le magazine TIME intervient juste après que le succès d'Emeritus a récemment fait l'objet d'une étude de cas à la Harvard Business School .

Lors de l'annonce de cette étape importante, Ashwin Damera, cofondateur et PDG d'Emeritus, a déclaré : « Nous sommes honorés d'être reconnus comme la meilleure entreprise EdTech au monde par le prestigieux magazine TIME. Nous dédions cet exploit à l'ensemble de l'équipe Emeritus et à son dévouement à relever constamment la barre, ainsi qu'à l'engagement inébranlable de nos apprenants et de nos institutions partenaires dans le monde entier. Chaitanya et moi-même nous sommes lancés dans cette aventure avec l'ambition audacieuse de faire tomber les barrières à l'éducation de haute qualité. Cette reconnaissance souligne l'impact transformateur de notre travail et nous incite à continuer d'innover et d'étendre notre portée. »

Le magazine TIME, en collaboration avec Statista, a évalué les entreprises de technologies de l'éducation sur la base d'un cadre complet. Les facteurs d'évaluation comprennent la solidité financière et l'impact de l'entreprise sur le secteur, ainsi que les données relatives au chiffre d'affaires, à la croissance des effectifs et au financement. L'impact sur le secteur a été évalué en fonction de la qualité et de la portée des offres de l'entreprise, de son portefeuille de propriété intellectuelle et de sa base d'utilisateurs. Les performances exceptionnelles d'Emeritus sur l'ensemble de ces critères l'ont propulsée à la première place.

Le classement mondial établi par TIME et Statista reflète également l'importance durable de l'apprentissage en ligne dans le paysage sectoriel actuel. Il témoigne de la demande croissante d'opportunités d'apprentissage accessibles et de haute qualité, destinées aux professionnels en activité qui cherchent à progresser dans leur carrière.

À propos d'Emeritus

