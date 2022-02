Emi recauda 11 millones de dólares para ayudar a las empresas a contratar mejores candidatos, más rápido

SAN FRANCISCO, 24 de febrero de 2022 /PRNewswire/ -- Emi , la plataforma de Inteligencia Artificial líder de reclutamiento masivo, anunció hoy que cerró una ronda de inversión Serie A de US $11M encabezada por Merus Capital y Khosla Ventures, fondos líderes de Silicon Valley. David Rangel, General Partner de Merus Capital y ex-COO de Iterable, se une al Directorio.

Emi le permite a empresas globales contratar mejores candidatos operativos, más rápido. La plataforma utiliza Inteligencia Artificial para automatizar la comunicación con los candidatos desde el momento en que un candidato muestra interés a que es contratado, potenciando al equipo de reclutamiento y mejorando la experiencia de los candidatos.

Durante el 2021 Emi le permitió a sus clientes contratar más de 20,000 empleados. El foco de la empresa en industrias de reclutamiento masivo llevó a que la empresa crezca 20% mes-sobre-mes en cantidad de empleos generados. Algunos de los clientes de Emi incluyen empresas líderes como Walmart, Iconn, Alsea, Danone, Sigma, Heineken (Cuauhtémoc Moctezuma), Cemex y Farmacias Ahorro.

"Emi ya tiene un impacto real en la población y en las empresas más grandes que contratan trabajadores operativos. Estoy emocionado por ampliar el alcance a miles de candidatos", compartió Evan Moore, General Partner de Khosla Ventures.

La inversión será utilizada para trabajar cerca de los clientes actuales y para crecer la base de clientes con las que trabaja la empresa. Durante los próximos 12 meses la empresa planea duplicar su plantilla, creciendo diversos equipos incluyendo Ventas, Marketing, Producto e Ingeniería.

"Nuestra misión en Emi se centra alrededor de los trabajadores de puestos masivos. Por eso estamos construyendo tecnología diseñada exclusivamente para estos candidatos y las empresas que los contratan. Es una oportunidad enorme, ya que esta población representa más del 70% de la población activa", dijo Mateo Cavasotto, co-founder y CEO de Emi. "La empresa nace trabajando de cerca con el candidato, y eso hoy se traduce en un valor diferencial para nuestros clientes y una experiencia única para los candidatos."

"Estamos muy emocionados por el enfoque único de Emi de unir y eficientizar la relación entre trabajadores y grandes empresas. Su experiencia con los empleadores más grandes de Latino América les da una ventaja frente a los competidores de cara a su crecimiento global, y demuestra claridad de que necesitan tanto candidatos como reclutadores", dijo David Rangel, que se une al Directorio de Emi.

Emi es una plataforma que utiliza Inteligencia Artificial para permitirle a empresas contratar mejores candidatos operativos, más rápido. Con un foco en contrataciones masivas, utiliza tecnología para generar eficiencias en el proceso, en el equipo de reclutamiento y experiencia del candidato.

La empresa participó de la incubadora Y Combinator (W19) y cuenta con inversores top de Silicon Valley como Khosla Ventures, Merus Capital, Flexport Ventures, FiDi Ventures, Lorimer Ventures, PrimeSet. Además algunos de los ángeles que invirtieron incluyen a Ryan Peterson (Co-Founder & CEO at Flexport), Rajesh Ramanand (Co-Founder & CEO at Signifyd), y Armando Mann (Chief Business Officer & Board Member at Hopin).

