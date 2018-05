Emily Didonato: nouvelle ambassadrice mondiale des soins Biotherm

Pour accéder au Multimedia News Release, veuillez cliquer sur le lien: https://www.multivu.com/players/uk/8333051-emily-didonato-biotherm-skincare-ambassador/

« Je suis tellement heureuse de rejoindre la famille Biotherm. J'ai toujours adoré le côté naturel de leurs produits. », s'enthousiasme Emily DiDonato. « J'ai commencé à utiliser les soins Biotherm quand je passais tout mon temps sur la route. Alors que ma peau était sèche, tiraillait, n'en pouvait plus, le Life Plankton lui a redonné une nouvelle vie. Toutes leurs formules sont à base de Life Plankton, un ingrédient ultra-puissant qui aide vraiment à apaiser et régénérer la peau. Je suis en train de préparer mon mariage qui aura lieu cet été, cela représente un stress énorme qui se ressent sur ma peau… Ce partenariat avec Biotherm n'aurait pas pu mieux tomber ! »

Le mannequin américain aux origines italiennes et irlandaises dont la beauté l'a propulsé en une des magazines fera ses premiers pas aux côtés de Biotherm en juin.

En dehors des podiums, Emily DiDonato, qui préfère se montrer sans artifice et sans filtre, incarne à merveille l'approche naturelle de Biotherm en matière de beauté, l'ambassadrice idéale pour la marque qui s'engage à transformer visiblement la peau grâce au pouvoir de ses soins naturels.

À 27 ans et à l'apogée de sa carrière, Emily DiDonato a surmonté ses doutes et repris ses études, elle étudie actuellement la psychologie à l'Université de Columbia. Entre les séances photos et les dissertations, elle partage sur Instagram sa vie de mannequin à New York : vélo en salle, yoga et pauses ensoleillées dans le nord de la ville, à la montagne ou sur la route du marathon.

Passionnée de soins pour la peau, Emily DiDonato était déjà une adepte des produits Biotherm avant que la marque ne la contacte. « L'intérêt que porte Emily à Biotherm, son mode de vie actif et naturel en font l'ambassadrice idéale des soins réparateurs Biotherm », a déclaré David Fridlevski, le directeur général de Biotherm. « Elle est non seulement une influenceuse en matière de soins pour la peau mais aussi de mode de vie sain, c'est une fille brillante. Étant donné son engagement auprès de sa communauté, c'est tout naturellement que le choix de Biotherm s'est porté sur elle. »

LE RITUEL DE SOINS D'EMILY DIDONATO

Pour fêter la nouvelle, Emily a sélectionné ses 5 soins essentiels Biotherm. Son rituel de soins, qui sera mis en jeu par la marque l'ors d'un concours, sera dévoilé sur le compte Instagram de @biotherm en mai. #emilyxbiotherm

Emily DiDonato

Date de naissance : 24 février 1991

Lieu de naissance : New York

Mannequin depuis : 2009

@emilydidonato : 1,1 million d'abonnés

À PROPOS DE BIOTHERM

Expert en biotechnologie, Biotherm retranscrit toute la force de ses ingrédients actifs dans une gamme exclusive de soins aux textures agréables inédites. Grâce à sa gamme complète réunissant plus de 130 soins pour le visage et pour le corps, la marque répond aux besoins de tous les types de peaux, problèmes cutanés et modes de vie, tout en revendiquant une approche beauté saine et responsable. Parmi ses produits phare, on retrouve l'Essence de Plancton de Vie™, le Gel Aquasource, le Sérum Blue Therapy et le Lait Corporel. Pour en savoir plus, rendez-vous sur : http://www.biotherm.com

