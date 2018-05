Emily DiDonato se une à Biotherm como embaixadora mundial de cuidados com a pele

PARIS, 22 de maio de 2018 /PRNewswire/ -- A Biotherm, marca de luxo de cuidados com a pele, anunciou hoje a modelo Emily DiDonato como embaixadora global. A modelo de beleza natural e aluna de ciências da Columbia se une a Christy Turlington-Burns e Candice Swanepoel para representar a linha de recuperação da pele Life Plankton™ da marca.

"Estou tão feliz por entrar para a família Biotherm! Sempre amei a naturalidade dos produtos Biotherm", afirmou Emily DiDonato. "Comecei a usar Biotherm quando viajava muito. O Life Plankton Essence acabou com aquela sensação de pele seca, repuxada, de que a pele não aguentava mais. Todas as suas fórmulas são à base de Life Plankton, um ingrediente superpoderoso que realmente ajuda a acalmar e regenerar sua pele. A Biotherm me chamou na hora certa, pois estou expondo minha pele a um estresse ainda maior – o de organizar um casamento no verão."

Com uma beleza de capa de revista que expressa sua mistura nova-iorquina de descendência italiana, irlandesa e indígena americana, Emily DiDonato estreará nas campanhas da Biotherm em junho.

Longe das passarelas, a modelo representa a abordagem natural da Biotherm em relação à beleza, pois prefere uma pele fresca e sem filtros nas imagens que compartilha com o mundo. Isso é perfeito para o compromisso da Biotherm de transformar visivelmente a pele por meio do poder da natureza curativa.

No auge da carreira, aos 27 anos, Emily superou sua insegurança para voltar a aprender e agora estuda biologia na universidade de Columbia. Entre sessões de fotos e trabalhos escritos, a modelo do Instagram compartilha a vida de modelo na cidade de Nova York: intervalos para o ciclo da alma, ioga e vitamina D no norte do estado, nas montanhas ou na rota da maratona.

Apaixonada por cuidados com a pele, Emily DiDonato já era fã dos produtos Biotherm anos antes de ser procurada pela marca. "O interesse pessoal de Emily pela Biotherm, seu estilo de vida ativo e seu amor pela natureza fazem com que ela seja a embaixadora ideal da eficácia curativa da Biotherm", afirmou David Fridlevski, gerente geral da Biotherm. "Inteligente, ela influencia opiniões sobre cuidados com a pele e vida saudável. Com seu envolvimento com a comunidade, ela foi uma escolha natural para a Biotherm."

ROTINA DE RECUPERAÇÃO DA PELE DE EMILY

Para comemorar o anúncio, Emily escolheu seus 5 produtos básicos da Biotherm. A rotina será revelada no Instagram da @biotherm no fim de maio, e a marca dará aos fãs a oportunidade de receber os produtos em casa. #emilylovesbiotherm

Emily DiDonato

Data de nascimento: 24 de fev. de 1991

Lugar de nascimento: New York

Modelo desde: 2009

@emilydidonato: 1,1 milhão

SOBRE A BIOTHERM

Empresa pioneira em biologia da pele. Desde que descobriu os benefícios do Life Plankton™ em 1952, a Biotherm utiliza a incrível força curativa do Life Plankton™ em soluções avançadas de cuidados com a pele. Com experiência em biotecnologia, a marca combina os ativos mais poderosos com texturas agradáveis incomparáveis para uma beleza ativa e saudável. A Biotherm oferece linhas completas de mais de 130 soluções para corpo e rosto, adaptadas a todos os tipos de pele, problemas e estilos de vida. Entre os produtos icônicos estão Life PlanktonTM Essence, Aquasource Gel, Blue Therapy Serum e Lait Corporel. Saiba mais em: http://www.biotherm.com

