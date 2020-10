Emily King, experta en minería global, futurista y 'exploradora' de mercados frontera, lanza su podcast "On the Rocks", que combina aventuras en geología, tecnología del futuro, y por supuesto, un cóctel "en las rocas"

On the Rocks ofrece una perspectiva fresca de la minería a través de la lente de la cultura pop, la tecnología y la innovación, la sostenibilidad, y ofrece a los novatos un análisis de mercado fácil de entender que los sumerge en una industria divertida y en continua evolución. No importa si usted es un experto en la industria o un novato, el podcast On the Rocks es una fuente de entretenimiento, información y educación.

On The Rocks es presentado por Prospector, una plataforma tecnológica habilitada con IA que se creó para modernizar la forma en que los inversionistas e investigadores buscan y acceden a información relacionada con la minería. Prospector extrae datos de diferentes bolsas de valores públicas como TMX Datalink, que opera en la Bolsa de Valores de Toronto y representa ya el 50 % de los proyectos de minería que cotizan en bolsa a nivel global. Prospector considera que este nuevo podcast hará que la minería resulte más digerible para un público amplio y ayudará a los oyentes a entender el impacto de la minería en nuestras vidas diarias: desde los minerales que son indispensables para los automóviles eléctricos, cómo el oro influye en las divisas globales, e incluso referencias que se hace a la minería en nuestras películas favoritas, entre otros.

"Desde milénials hasta inversionistas institucionales como Warren Buffett, los metales preciosos, las tierras raras y la inversión en minería concitan gran atención. Esperamos que "On the Rocks" atraiga a un amplio público a través de historias divertidas, datos interesantes y, por supuesto, los conocimientos de los expertos", afirmó Peter Voldness, vicepresidente de finanzas corporativas de Analog Gold, la empresa de inversiones mineras propietaria de Prospector.

El primer episodio de On The Rocks estará disponible el martes 27 de octubre de 2020. Los próximos episodios se publicarán cada dos martes. On the Rocks estará disponible en iTunes y Spotify para transmisión o descarga. También puede suscribirse a On the Rocks en www.prospectorportal.com donde podrá registrarse también para The Nugget, el boletín semanal de Prospector.

Acerca de Prospector

Prospector es una plataforma tecnológica habilitada con IA que se creó para modernizar la forma en que los inversionistas e investigadores buscan y acceden a información relacionada con la minería. Fundada en 2020 por Emily King, experta mundial en minería, Prospector creó la primera base de datos digital de consulta con una interfaz fácil de navegar, que permite a cualquier persona acceder a información sobre la industria de la minería. Prospector es una subsidiaria de propiedad absoluta de Analog Gold, compañía de inversión en minería.

Para conocer más acerca de Prospector, visite prospectorportal.com o sígala en Twitter (@ProspectorAI) o LinkedIn.

Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni la promoción de una oferta de compra. No debe haber venta alguna de estos títulos en ninguna jurisdicción en la cual dicha oferta, promoción o venta pudiera ser ilegal antes del registro o la calificación, según las leyes aplicables a títulos en dicha jurisdicción.

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1224399/Prospector_3D_Lockup.jpg

FUENTE Prospector

Related Links

https://prospectorportal.com



SOURCE Prospector