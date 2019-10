Emirados Árabes Unidos pedem ideias inovadoras em busca de soluções para desafios globais de segurança alimentar

Aberto a candidatos de todo o mundo, o Desafio FoodTech busca soluções comercialmente viáveis que promovam práticas alimentares sustentáveis e estimulem a produção doméstica de alimentos nos Emirados Árabes. Ao final do concurso, quatro equipes serão contempladas com um prêmio de US$ 1 milhão.

Lançado por Sua Alteza Real o Xeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-presidente e primeiro ministro dos Emirados Árabes Unidos e mandatário de Dubai, o Desafio FoodTech é uma iniciativa do Gabinete de Segurança Alimentar dos Emirados Árabes em parceria com a Tamkeen, uma empresa sediada em Abu Dhabi encarregada de produzir projetos que atendam à visão emiradense de desenvolvimento baseado em conhecimento.

Sua Excelência Mariam bint Mohammed Saeed Hareb Almheiri, ministra de segurança alimentar dos Emirados Árabes, fez uma declaração no Dia Mundial da Alimentação. "Apesar dos desafios relacionados à escassez de recursos hídricos e de terras aráveis, começamos a ver soluções de tecnologia agrícola ganharem força nos Emirados Árabes Unidos", observou. "O Desafio FoodTech tem o objetivo de atrair mentes brilhantes e incentivar inovadores de todo o mundo a participarem da formação do futuro de sistemas alimentares sustentáveis. Acreditamos que, dando andamento a este desafio e obtendo resultados por meio de soluções de tecnologia agrícola, podemos criar um modelo replicável para o mundo."

As inscrições para o Desafio FoodTech permanecerão abertas até fevereiro de 2020, quando serão pré-selecionadas. As dez melhores equipes apresentarão casos de negócios em uma cerimônia de premiação na New York University Abu Dhabi em abril de 2020. Um painel de juízes com especialistas do setor de tecnologia agrícola selecionará quatro vencedores em duas categorias: agricultura doméstica e agricultura comunitária.

Inscrições podem ser feitas pelo site www.foodtechchallenge.com.

