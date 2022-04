Emitwise veut incarner la norme en matière de gestion du carbone après un cycle de financement en série A

Emitwise annonce un cycle de financement en série A de 10 millions de dollars menée par Xplorer Capital, atteignant ainsi la somme de 17 millions de dollars levés à ce jour.

L'investissement permettra d'accélérer l'impact sur le secteur industriel (principal émetteur de gaz à effet de serre dans le monde) [1] grâce à la meilleure plateforme de gestion des émissions.

La start-up de technologie climatique annonce également la nomination de l'ancien cadre d'Unilever, Steve Bianchi , au poste de directeur d'exploitation

LONDRES, 1er avril 2022 /PRNewswire/ -- Emitwise, la start-up spécialisée dans la gestion du carbone à l'international, a annoncé aujourd'hui la clôture de son cycle de financement en série A. L'entreprise de technologie climatique vise à accélérer la décarbonisation rapide de l'économie afin d'atteindre les objectifs d'émissions mondiaux.

L'investissement de 10 millions de dollars, mené par Xplorer Capital, permettra de poursuivre le développement de son logiciel de comptabilité carbone alimenté par l'IA et de renforcer son partenariat avec le secteur manufacturier. Outre Xplorer Capital, Outsized Ventures, True Ventures et ArcTern Ventures ont participé activement.

Avec une pression croissante de la part des investisseurs, des régulateurs, des clients et des différents acteurs, les entreprises ont un besoin urgent de comprendre leurs émissions et d'apprendre à les réduire si elles souhaitent rester compétitives dans les années à venir. Afin d'optimiser son impact, Emitwise cible en premier lieu les plus gros émetteurs – des secteurs manufacturier et industriel.

Historiquement, l'identification des plus gros émetteurs de carbone parmi les grandes organisations, en particulier celles qui ont des chaînes d'approvisionnement complexes, s'est avérée trop coûteuse, imprécise et chronophage. En automatisant l'intégration et le calcul des données carbone, le logiciel d'Emitwise permet aux grandes multinationales de mesurer, de suivre et de réduire leurs émissions au cours de leurs propres opérations – et dans leurs chaînes d'approvisionnement – de manière rentable.

Dans le cadre d'un cycle de financement sursouscrit, les investisseurs ont été sélectionnés pour leurs connaissances stratégiques et spécifiques du marché, ainsi que pour leur solide expérience en matière de prestation opérationnelle complexe.

Pour accompagner les ambitions de croissance de l'entreprise, l'ancien cadre d'Unilever, Steve Bianchi, a été nommé directeur d'exploitation. Avec près de 30 ans d'expérience, dont plusieurs années chez Unilever, Deutsche Bank et Zalando, il apporte à l'entreprise une riche expertise en acquisition de talent, en gestion du personnel et en planification de la productivité. Steve Bianchi jouera un rôle déterminant dans la création d'une infrastructure de prestation de service nécessaire à la croissance de l'entreprise ; il sera à la tête du département chargé de l'incidence client et de l'équipe People & Talent.

Mauro Cozzi, PDG et cofondateur d'Emitwise, a commenté l'annonce : « La réduction significative des émissions de carbone est un impératif à la fois planétaire et commercial. Les entreprises étant de plus en plus surveillées, elles ont besoin de données précises et accessibles sur leurs émissions. Emitwise démocratise l'information sur les émissions carbone à travers les chaînes d'approvisionnement afin que les décideurs, à tous les niveaux, puissent œuvrer à une transformation totale. Notre produit a été conçu pour répondre aux problèmes des clients concernant la collecte, la transparence et l'analyse des données, et il permet aux secteurs les plus polluants de prendre des décisions critiques au niveau micro.

En annonçant ce cycle de financement en parallèle du recrutement de Steve Bianchi, nous soulignons l'ampleur de nos ambitions de croissance. Steve Bianchi dispose d'une expérience extraordinaire en développement opérationnel et d'une passion pour l'attraction et la fidélisation des meilleurs talents. »

Nathan Feltz, directeur chez Xplorer Capital, a déclaré : « Chaque entreprise doit réaliser son parcours de décarbonisation pour rester compétitive, et Emitwise a construit la plateforme pour les y aider. L'entreprise a la technologie et le personnel nécessaires pour incarner la meilleure norme en matière de gestion du carbone. »

À propos d'Emitwise :

Emitwise est une plateforme de gestion des émissions de carbone alimentée par l'IA qui permet aux entreprises de mesurer, d'enregistrer et de réduire automatiquement leur empreinte carbone à travers l'ensemble de leurs activités et de leur chaîne d'approvisionnement, assurant ainsi l'avenir des entreprises pour un monde sans carbone.

[1] https://ourworldindata.org/emissions-by-sector

SOURCE Emitwise