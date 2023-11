Emma - The Sleep Company opent de deuren van haar eerste Duitse winkel

De flagshipstore van het slaapmerk bevindt zich in het centrum van Keulen.

De eigen winkels van Emma maken deel uit van de bredere retailstrategie van het bedrijf.

De grote opening van de winkel vindt plaats op zaterdag 18 november.

KEULEN, Duitsland, 17 november 2023 /PRNewswire/ -- Emma - The Sleep Company, 's werelds grootste D2C-slaapmerk, opent haar eerste Duitse winkel in een van de belangrijkste winkelstraten van Keulen, Mittelstraße. Het project markeert een nieuw tijdperk van expansie voor het slaapbedrijf - na de wereldwijde D2C-slaapindustrie al te hebben veranderd, zorgt Emma nu voor een revolutie in de detailhandel met haar eigen winkels.

Emma's store in Cologne, Germany

De uniek ontworpen ruimte toont het diverse en uitgebreide assortiment slaapproducten van Emma, waaronder matrassen, kussens en bedden. De nieuwe winkel biedt klanten een uitgelezen kans om deze Emma-producten te zien, aan te raken en te ervaren. Er zullen slaapexperts aanwezig zijn om de technologie achter de veelgeprezen Emma-producten uit te leggen en bezoekers te helpen bepalen welke producten het beste bij hun behoeften passen.

" De opening van onze eerste Emma Store in Duitsland is een belangrijke mijlpaal in onze reis om 's werelds nummer één slaapmerk te worden," zegt Manuel Müller, medeoprichter en CEO van Emma - The Sleep Company. "We hebben meer winkelopeningen gepland in heel Europa later dit jaar en in 2024," voegt Müller toe.

De grote opening van de winkel in Keulen vindt plaats op zaterdag 18 november. Naast Emma's producten kunnen bezoekers een rad van fortuin, een photobooth en de kans om prijzen te winnen verwachten.

Ga voor meer informatie over Emma - The Sleep Company naar news.emma-sleep.com.

Over Emma - The Sleep Company

Emma - The Sleep Company is een door oprichters geleid bedrijf en 's werelds toonaangevende direct-to-consumer slaapmerk. Het bedrijf werd in 2013 opgericht door Dr. Dennis Schmoltzi en Manuel Mueller in Duitsland, is actief in meer dan 30 landen en behaalde in 2022 een omzet van 873 miljoen EUR (948 miljoen USD), een groei van 35 procent ten opzichte van het voorgaande jaar. Emma® producten worden verkocht via een omnichannel aanpak, waaronder D2C/online, marktplaatsen en meer dan 3.500 fysieke winkels. Emma werkt succesvol samen met meer dan 200 retailers. Meer dan 1.000 teamleden van Emma werken over de hele wereld, met kantoren in Frankfurt (Duitsland), Manilla (Filippijnen), Lissabon (Portugal), Mexico City (Mexico) en Shanghai (China).

