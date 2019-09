Emmanuel llega a New York y New Jersey con su gira "THE HITS TOURS"

NEW YORK, 17 de Septiembre de 2019 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Emmanuel, artista considerado por muchos como el "Rey del Pop Latino", regresa a New York y New Jersey los días 6 y 7 de Diciembre con su show "THE HITS TOUR", donde tendrá como siempre un amplio despliegue de producción y alto nivel artístico. El mexicano se reencontrará con New York y New Jersey luego de varios años de ausencia de los escenarios de estos lares donde es seguido por miles y miles de fanáticos.

Con un despliegue de producción con el que el artista mexicano siempre deleita a su público, Emmanuel se ha caracterizado por ser una figura líder en todos sus pasos, creativos dentro de la línea vanguardista de la música, videos y producción escénica.

Emmanuel es un artista innovador que creó su estilo propio y detrás de él un movimiento. Su sólida trayectoria lo convierte en un ícono de la música Latina en el género "pop", dejando una profunda huella en la historia de la música de habla hispana a lo largo de sus 40 años de trayectoria musical, siendo más que artista generacional, una figura líder en todos sus pasos, con un espíritu creativo y una línea vanguardista en su música, sus videos y en su producción escénica.

Tanto el teatro United Palace como el Teatro Ritz, los asistentes podrán rememorar todos los éxitos de este "Show Man" y se deleitaran, con temas como: La Chica de Humo, Toda la Vida, La última luna, Todo se derrumbó, Tengo mucho que aprender de ti, Pobre diablo, Sentirme Vivo, Corazón De Melado, Toda la vida y otros arreglos clásicos de la música latina que harán vibrar al publico.

"THE HITS TOURS" promete volver a traer a los escenarios de New York, la mágica y colorida explosión artística que este ídolo mexicano le imprime a sus shows con su singular energía.

Desde hoy los boletos para ambos conciertos, tanto en el United Palace como en el Ritz, estarán a la venta en Ticketmaster y Boletos Express.

Para más información sobre Emmanuel, visita:

www.emmanuel.com.mx

Instagram / Twitter: @emmanueloficial

Facebook: Emmanuel Oficial

YouTube: Oficial Emmanuel

FUENTE Publinet Solutions

