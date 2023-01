emnify gewinnt den Platinpreis 2023 für die „Best Cellular IoT Initiative" von den „Future Digital Awards" der Juniper Research

Das IoT-SuperNetwork von emnify ist branchenführend bei der Bereitstellung von Konnektivität für das Mobilfunk-IoT (Internet der Dinge)

Lernen Sie das Team von emnify auf dem IoT Solutions World Congress Barcelona kennen, um mehr darüber zu erfahren, wie wir Mobilfunkkonnektivität mit unserem mehrfach ausgezeichneten IoT-SuperNetwork neu definieren

BERLIN, 26. Januar 2023 /PRNewswire/ -- emnify, der führende cloud-native Wegbereiter für Mobilfunkkommunikation im IoT, ist stolz, bekannt geben zu können, dass das IoT-SuperNetwork von emnify bei den Future Digital Awards 2023 als Platingewinner für die „Best Cellular IoT Initiative" ausgezeichnet wurde. Die von Juniper Research verliehenen Future Digital Awards würdigen Organisationen, die herausragende Beiträge zu ihrer Branche geleistet haben und in der Lage sind, auch weit in der Zukunft einen bedeutenden Einfluss auszuüben.

Juniper Award Winner batch emnify emnify founder team: Frank Stoecker, CEO, Martin Giess, CTO, Alexander Schebler, VP of Network Access at emnify

„Wir fühlen uns geehrt, für die Best Cellular IoT Initiative ausgezeichnet zu werden", so Frank Stoecker, CEO und Mitbegründer von emnify. „Juniper Research erkennt insbesondere Herausforderer und radikale Erneuerer in der Branche an. Wir sind stolz darauf, das Geschäft der IoT-Konnektivität seit 2014 neu zu überdenken und umzugestalten: Das IoT-SuperNetwork von emnify ist branchenführend und der einzigartigste Weg, um Mobilfunkkonnektivität für den IoT-Markt bereitzustellen. Wir wissen es zu schätzen, dass unsere Bemühungen von vielen Branchenakteuren und Analysten anerkannt wurden. Vielen Dank an Juniper Research, unsere Kunden und die Experten bei emnify, die uns jeden Tag inspirieren."

emnify wird auf dem IoT Solutions World Congress in Barcelona ausstellen und auch Frank Stoecker selbst wird zugegen sein und am Dienstag, dem 31. Januar 2023, von 12:55 Uhr bis 13:25 Uhr, im Raum 2 eine Präsentation zum Thema „Mobilfunkkonnektivität mit dem IoT-SuperNetwork von emnify neu definieren" geben.

Wenn Sie weiter diskutieren möchten, wie unsere marktführende Konnektivitätslösung Ihren nächsten IoT-Anwendungsfall ermöglichen kann, besuchen Sie uns auf dem IoT Solutions World Congress am Stand E 571, in Halle 4.

Informationen zu emnify



emnify ist der führende Cloud-Baustein für die Mobilfunkkommunikation im IoT-Bestand und verbindet Millionen von IoT-Geräten weltweit – von Elektrofahrzeugen über Energiezähler, Alarmsysteme bis hin zu GPS-Trackern, von Thermometern bis hin zu Wearables für den Gesundheitsbereich. Die API- und SIM-Technologie von emnify verbindet und sichert jede Art von IoT-Bereitstellung mit ihrem Application-Back-End. Die cloud-nativen Integrationen und Arbeitsabläufe ohne Code von emnify gewährleisten eine nahtlose Skalierbarkeit des Lebenszyklus für Bereitstellungen jeder Größe – vom lokalen Start-up-Unternehmen bis zur internationalen Organisation. Das IoT-SuperNetwork von emnify ist das größte weltweit verbreitete mobile Cloud-Kernnetzwerk seiner Art, das lokalen Netzwerkzugang (2G – 5G, LTE-M, NB-IoT) in mehr als 180 Ländern aus mehr als 25 Cloud-Regionen unterstützt – Tendenz steigend. Die Lösung von emnify baut auf Partnerschaften mit den führenden Hyperscaler-Cloud-Service-Anbietern, Systemintegratoren und Hunderten von Funknetzbetreibern weltweit auf.

Emnify wurde 2014 gegründet und war das erste Unternehmen, das Mobilfunk-IoT-Konnektivität in eine einfach zu konsumierende Cloud- Ressource verwandelte, der heute Tausende der innovativsten Unternehmen der Welt vertrauen. Um mehr über emnify zu erfahren, besuchen Sie bitte www.emnify.com

