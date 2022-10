eMobility: WeVee gibt seine Partnerschaft mit Enel X Way Germany bekannt

LONDON und BERLIN, 17. Oktober 2022 /PRNewswire/ -- WeVee und Enel X Way Germany, die deutsche Einheit des neuen Unternehmens des Enel-Konzerns, das sich der Elektromobilität widmet, haben eine Vereinbarung getroffen, durch die die preisgekrönten JuiceBox-Ladestationen allen WeVee-Firmenkunden zu Vorzugspreisen zur Verfügung gestellt werden. Dies ist der erster Schritt der Zusammenarbeit zwischen WeVee und Enel X Way, mit der gemeinsamen Mission, den Wechsel zu sauberer Mobilität und nachhaltigem Pendeln zu beschleunigen. In Zukunft soll die Partnerschaft auch in anderen Ländern ausgebaut werden.

WeVee partners with Enel X Way (PRNewsfoto/WeVee.com) Nicholas Magliocco, Country Manager EXW Central and Eastern Europe, Nikolaidis, Rolf, Country Managing Director EXW Germany, Francesca Spengos, Co- Founder & COO WeVee Technologies, Wolfgang Pfafferott, Country Managing Director WeVee Germany, Rahmyn Kress, Founder & CEO WeVee Technologies, Marco Iadevaia, Head of eMobility Europe Enel Group (PRNewsfoto/WeVee.com) (PRNewsfoto/WeVee.com) Related Documents View PDF WeVee

„Das Angebot von passenden Ladestationen vor Ort über JuiceBox ist für unsere Kunden ein zusätzlicher Anreiz, die Elektrifizierung des Fuhrparks schnell auszubauen und die CO2-Emissionen weiter zu reduzieren. Dies ist ein weiterer bedeutender Schritt in Richtung einer sauberen, nachhaltigen Zukunft für die kommenden Generationen, und wir freuen uns auf die enge Zusammenarbeit mit Enel X Way ", so Francesca Spengos, Co-Founder und Chief Operating Officer von WeVee Technologies.

„WeVee bietet Unternehmen die Möglichkeit, allen Mitarbeitern ohne Firmenfahrzeug ein brandneus Elektrofahrzeug zu attraktiven Vorzugskonditionen zur Verfügung zu stellen. Durch die Partnerschaft mit Enel X Way können wir zusätzlich passende Ladelösungen am Arbeitsplatz oder für zu Hause anbieten. WeVee wird die JuiceBox-Ladestationen unserem umfangreichen Netzwerk von über 550 deutschen Firmenkunden und ausgewählten Autohäusern anbieten", sagt Wolfgang Pfafferott, Geschäftsführer von WeVee Deutschland.

„Mit der JuiceBox können unsere Nutzer nicht nur zu Hause bequem und nachhaltig laden, sondern dank der JuicePass App auch unterwegs, zu Hause und im Ausland, wenn sie öffentliche Ladeinfrastrukturen nutzen. Mit der JuicePass App können Autofahrer von überall aus auf ihren Ladevorgang zugreifen, den Ladevorgang starten und stoppen, Ladevorgänge planen und andere Lademodi auswählen, ohne in der Nähe ihres Fahrzeugs sein zu müssen. Mit unseren leistungsstarken Energy Services lassen wir keine Wünsche offen", sagte Rolf Nikolaidis, Geschäftsführer von Enel X Way Germany.

WeVee® Technologies ist ein Cleantech-Unternehmen, das sich der Entwicklung, dem Betrieb und der Lizenzierung von Technologieplattformen widmet, die den Umstieg auf Elektromobilität und nachhaltigen Konsum beschleunigen. Zu den Technologieplattformen und Dienstleistungen von WeVee mit Hauptsitz in London und einer Niederlassung in den Niederlanden gehört die Travel & Navigation Community App, die Turn-by-Turn-Navigation, personalisierte Routenplanung und das Aufladen über ein einheitliches Zahlungsgateway an 260.000 europäischen Ladestationen ermöglicht. Die B2B eMaaS-Plattform von WeVee (eMobility as a Service Plattform für Arbeitgeber-Leasing) bietet einen vollständig verwalteten Service von der Bestellung bis zur Auslieferung über eine maßgeschneiderte Plug-and-Play-Plattform, die eine schnelle Umsetzung von länderspezifischen Sozialleistungen und verantwortungsvollen ESG-Aktivitäten ohne zusätzlichen Aufwand für den Arbeitgeber ermöglicht.

Mit über 400 Marken/Modellen zur Auswahl und personalisierten Preisen in Echtzeit, die in 5 Schritten bestellt werden können, sparen Mitarbeiter bis zu 40 % gegenüber einem, Privatleasing.

Enel X Way ist das neue Unternehmen der Enel Group, dass sich der elektrischen Mobilität widmet. Derzeit ist Enel X Way in 16 Ländern tätig und verwaltet über 380.000 Ladepunkte, sowohl direkt als auch über Roaming-Vereinbarungen, die weltweit bestehen. Als globale Plattform für E-Mobilität konzentriert sich das Unternehmen auf die Entwicklung flexibler Ladetechnologien und -lösungen, um das Kundenerlebnis zu verbessern und die Elektrifizierung des Verkehrs für Verbraucher, Unternehmen, Städte und öffentliche Verwaltungen zu ermöglichen.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1922517/WeVee_1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1922518/WeVee_2.jpg

PDF - https://mma.prnewswire.com/media/1922510/WeVee_German.pdf

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1922520/WeVee_Logo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1922521/Enel_X_Way_Logo.jpg

SOURCE WeVee.com