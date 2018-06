EMOSIS annonce un accord de distribution exclusif avec 5-Diagnostics et le lancement de la commercialisation

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/705799/Emosis_Logo.jpg )

Grâce à cet accord qui couvre au moins 36 pays, Emosis a pu lancer la commercialisation de son premier test Emo, HIT Confirm®, dans les pays exigeant la certification de marquage CE.

De par son degré de performance, sa disponibilité et sa convivialité, HIT Confirm® représente une nouvelle génération de tests sanguins permettant de confirmer un diagnostic de complication potentiellement mortelle - la thrombopénie induite par l'héparine (TIH ou HIT en anglais) - liée à l'anticoagulant injectable le plus répandu au monde, l'héparine.

« Cet accord et le lancement des ventes marquent une avancée majeure pour Emosis, après moins de 30 mois d'activité ! », a déclaré Frederic Allemand, PDG d'Emosis. « HIT Confirm® est le premier d'une série de tests sanguins cytomoléculaires actuellement développés par Emosis, les tests Emo, qui répondent à des besoins souvent non satisfaits en termes de diagnostic ou de test compagnon pour des troubles hémostatiques et thrombotiques ; en outre, la TIH est le marché de base qui permettra ensuite à Emosis de se positionner en tant que chef de file sur des marchés bien plus étendus. »

5-Diagnostics a fait part de son enthousiasme à devenir le distributeur exclusif de HIT Confirm®. Nous sommes déterminés à promouvoir les innovations pour les techniciens et les scientifiques œuvrant dans le domaine du diagnostic en acquérant et en fabriquant des produits à destination de la recherche et à usage clinique de la plus haute qualité. Notre engagement en faveur d'une qualité excellente se lit dans notre portefeuille de tests et de composants spécialisés et uniques ainsi que dans son expansion rapide, et notre collaboration avec Emosis en est le témoignage.

Les modalités financières de l'accord n'ont pas été communiquées.

À propos d'Emosis

Emosis est une société innovante de dispositifs médicaux et de diagnostics in vitro spécialisée dans les diagnostics cytomoléculaires des anomalies hémostatiques et thrombotiques. Elle se consacre au développement centré sur l'usage clinique, au marketing et à la commercialisation de tests de première catégorie, conviviaux et disponibles sur demande, les tests Emo, afin que ceux-ci puissent être réalisés de manière systématique sur la nouvelle génération en pleine expansion de cytomètres en flux, peu coûteux et faciles à utiliser. Les tests Emo ont pour but d'aider les praticiens à prendre des décisions médicales éclairées en cas de (risques de) saignements ou de coagulation, ce dans un large éventail de contextes cliniques, parmi lesquels les maladies cardiovasculaires et neuro-vasculaires, les cancers, les grossesses et la gestion thérapeutique pharmacologique et non pharmacologique.

http://www.emosis-diagnostics.com

À propos de 5-Diagnostics Ltd

5-Diagnostics a recours à un réseau mondial de représentants et de spécialistes produits consciencieux œuvrant dans le domaine de l'hémostase, tous au bénéfice d'années d'expertise reconnue dans la satisfaction des besoins d'un large éventail de clients, notamment des groupes exerçant dans le domaine clinique, industriel ou de la recherche. 5-Diagnostics offre un service clientèle de première classe, mettant à disposition un système avancé de boutique en ligne et d'information produits. Le support client met l'accent sur l'efficacité des réponses aux demandes et la collaboration avec des experts scientifiques et médicaux.

Pour de plus amples informations et pour commander le test HIT Confirm®, rendez-vous sur http://www.5-diagnostics.com ou contactez-nous par courriel à info@5-diagnostics.com

SOURCE EMOSIS DIAGNOSTICS