Emotn lance le N1 en Europe, son premier vidéoprojecteur domestique sous licence officielle de Netflix

Avec l'accès à la bibliothèque Netflix par simple pression sur un bouton, le N1 offre une expérience audiovisuelle digne d'une salle de cinéma grâce à Dolby Audio, à deux haut-parleurs de 5W et à une grande taille de projection allant jusqu'à 120 pouces

TUMWATER, Washington, 7 mars 2023 /PRNewswire/ -- Emotn, une marque dynamique de vidéoprojecteurs intelligents, une sous-marque de Dangbei, est ravie d'annoncer le lancement de son premier vidéoprojecteur sous licence officielle Netflix en Europe, l'Emotn N1. Doté d'une clarté full HD 1080P native, de 500 ANSI Lumens et d'une taille de projection maximale de 120 pouces, l'Emotn N1 accède instantanément à la vaste bibliothèque Netflix après le démarrage et présente son riche contenu de manière nette, claire et vibrante. Combiné avec Dolby Audio et deux haut-parleurs de 5W, l'excellente qualité d'image et de son de l'Emotn N1 donne aux spectateurs l'impression d'être dans le film.

Officiellement autorisé par Netflix, l'Emotn N1 propose de nouvelles idées et de nouveaux emplacements pour un visionnage plus facile et plus agréable des films et des émissions Netflix. L'Emotn N1 dirige les utilisateurs vers Netflix dès qu'il est allumé, et les amènent au contenu de leur préférence. Vis-à-vis à l'affichage de Netflix sur les smartphones et les tablettes, l'Emotn N1 permet aux utilisateurs de profiter d'un grand écran de 60" à 120". Différents de ceux qui regardent sur un téléviseur normal, la lumière dédiée, la richesse des couleurs et le son cristallin de l'Emotn N1 offrent aux téléspectateurs un divertissement plus immersif et confortable. Ce vidéoprojecteur est livré avec une télécommande qui comporte des touches de raccourci pour les trois principaux services vidéo, à savoir Netflix, Prime Video et YouTube, permettant aux consommateurs d'accéder à leurs applications préférées d'une seule pression.

Avec une qualité FHD 1080P native et 500 ANSI Lumens, l'Emotn N1 invite les spectateurs à regarder tous leurs favoris. La remarquable technologie HDR10 apporte un affichage vibrant avec un contraste incroyable pour des blancs éclatants et des noirs authentiques. Grâce à la technologie Dolby Audio et aux deux haut-parleurs intégrés de 5 watts, les utilisateurs peuvent entendre chaque détail. Cette combinaison d'images supérieures et de son riche permet au spectateur d'avoir l'impression d'être au cœur de l'histoire.

Dans sa quête de l'intelligence et la facilité d'utilisation, l'Emotn N1 adopte une configuration super facile avec l'autofocus ToF (Time-of-Flight) et la correction automatique de la distorsion trapézoïdale, pour libérer les mains de l'utilisateur dans une large mesure. Les téléspectateurs peuvent toujours obtenir une image rectangulaire claire en quelques secondes, et l'ensemble du processus de réglage est presque transparent pour eux. L'Emotn N1 offre assurément la tranquillité d'esprit aux téléspectateurs pour se mettre dans l'ambiance de leurs émissions préférées.

Conçu avec une connectivité polyvalente, notamment HDMI, USB, WiFi et Bluetooth, l'Emotn N1 permet aux utilisateurs de le connecter à divers périphériques. Le support intégré au bas du vidéoprojecteur permet de régler l'angle de projection jusqu'à 12 degrés. L'Emotn N1 bénéficie également d'une durée de vie de 30 000 heures et d'un faible niveau sonore de 26dB, ce qui en fait un compagnon durable et silencieux.

L'Emotn N1 est désormais disponible au prix de 499,99 € sur Amazon Europe. Pour célébrer ce lancement, Emotn offre un coupon de réduction de 50 €. Pour plus d'informations, consultez la boutique officielle d'Emotn sur Amazon.

À propos d'Emotn

En tant que sous-marque de Dangbei, Emotn est dynamique, vigoureux et intrépide. Fidèle au principe de l'innovation et de l'intelligence, Emotn développe des vidéoprojecteurs intelligents qui allient fonctionnalité et style, et ne cesse de perfectionner ses produits pour apporter plus de fraîcheur à ses consommateurs. Profitez des films toute la nuit avec Emotn.

À propos de Dangbei

Fournisseur professionnel des services sur les grands écrans, Dangbei est spécialisé dans la conception et le développement de matrices logicielles, de systèmes d'exploitation, de vidéoprojecteurs intelligents et d'autres. La mission de Dangbei est de proposer à ses clients une expérience audiovisuelle extraordinaire sur grand écran, grâce à des produits divers, multifonctionnels et innovants.

La confiance de plus de 200 millions d'utilisateurs pousse Dangbei à fournir une inspiration et des conseils constants au paysage mondial du divertissement. Les applications et les contenus couvrent un large éventail de domaines tels que la musique, le cinéma et la télévision, la santé, l'éducation et les outils. Le business du logiciel grand écran de Dangbei a atteint la première place en Chine, et le vidéoprojecteur intelligent de Dangbei, en tant que nouveau support des services dans l'écosystème de Dangbei, s'est classé parmi les 3 premiers en Chine et a remporté la première place dans la catégorie des vidéoprojecteurs laser.

