Empatia, solidariedade, inclusão: Shopping Pátio Higienópolis realiza 6ª edição de Abraços no Pátio

Criada em 2016, a ação acontecerá dia 19/10, no Teatro UOL, com a presença de Clovis de Barros, Daniel Dias, Stephanie Ribeiro e mediação de Joyce Pascowitch

SÃO PAULO, 17 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- O professor, filósofo e autor de livros sobre ética, Clovis de Barros, o recordista mundial em natação paraolímpico, Daniel Dias, e a arquiteta, apresentadora e ativista no combate ao racismo e à violência contra mulher, Stephanie Ribeiro, estarão juntos no palco do Teatro Uol, no próximo dia 19 de outubro (quarta-feira), às 17h, para uma importante discussão sobre o impacto de iniciativas solidárias, éticas, empáticas e a favor da inclusão e diversidade em todos os âmbitos da sociedade. A mediação do bate-papo ficará por conta da jornalista Joyce Pascowitch.

Stephanie Ribeiro conversa sobre Mulheres no Século 21

Após duas edições virtuais, o Shopping Pátio Higienópolis, empreendimento da Iguatemi S.A, retoma a realização do evento no formato presencial, sendo totalmente gratuito, mediante inscrição prévia, na plataforma Sympla. No entanto, haverá, também, transmissão online pelos canais digitais do shopping, com o objetivo de alcançar o maior número de pessoas possível, já que se trata de um tema prioritário para o engajamento de toda a população.

A ideia é poder dividir não só com o público da Iguatemi, mas com a sociedade em geral, reflexões e pensamentos de pessoas que dedicam suas vidas a lutar contra antigos paradigmas e conceitos ultrapassados e, assim, contribuir para que, de fato, exista uma cultura pautada na ética, na solidariedade e no respeito ao próximo.

"A Iguatemi se preocupa em ser uma companhia consciente e apoiadora de ações que geram valor. Assim, é com esse objetivo que criamos o Abraços no Pátio em 2016, como um momento no qual as pessoas possam disseminar práticas construtivas de cidadania e que reflitam positivamente no seu cotidiano", diz Alexandre Biancamano, diretor de marketing da Iguatemi.

A ação vai ao encontro do compromisso social que a rede faz questão de manter com a população e também em reforço à sua atuação consciente e atenta às causas humanitárias.

Palestras:

Mulheres no Século XXI - Stephanie Ribeiro , arquiteta e ativista contra racismo e pelos direitos das mulheres, é uma das autoras do livro Explosão Feminista: Arte, Cultura, Política e Universidade (compilado por Helena Buarque de Holanda ) e é considerada uma das mulheres mais influentes de sua geração. Em sua apresentação, aborda o papel cada vez mais abrangente das mulheres em nossa sociedade. Desde 2020, é apresentadora do GNT ( Decora ).

arquiteta e ativista contra racismo e pelos direitos das mulheres, é uma das autoras do livro e é considerada uma das mulheres mais influentes de sua geração. Em sua apresentação, aborda o papel cada vez mais abrangente das mulheres em nossa sociedade. Desde 2020, é apresentadora do GNT ( ). O Abraço que Vale Ouro – Daniel Dias , nadador paraolímpico, ganhador de 14 medalhas de ouro ao longo de sua carreira, é o 14º no ranking mundial de medalhistas paraolímpicos e o 6º no ranking mundial de natação paraolímpico.

, nadador paraolímpico, ganhador de 14 medalhas de ouro ao longo de sua carreira, é o 14º no ranking mundial de medalhistas paraolímpicos e o 6º no ranking mundial de natação paraolímpico. A Vida que Merece ser Vivida, Clovis de Barros Filho , professor de Ética (ECA-USP) e escritor, sua apresentação traz o nome de um de seus livros, entre outros publicados. Durante o evento, temas como ética, felicidade, amor e qualidade de vida aparecem como focos de sua abordagem

Sobre o Abraços no Pátio

Abraços no Pátio foi criado em 2016, inspirado nas mensagens de não violência do líder pacifista indiano Mahatma Gandhi, nascido em 2 de outubro de 1869. Advogado, dedicou-se à defesa de causas sociais, por métodos não violentos (Mahatma é um título honorífico que, em sânscrito, significa Venerável, de Grande Alma). A data de seu nascimento foi escolhida pela ONU como Dia Mundial pela Não Violência.

Prestes a chegar em sua 6ª edição, o evento já reuniu nomes importantes do ativismo social, pensadores, filósofos e representantes de várias instituições dispostas a transformar a sociedade por meio de atitudes e gestos em prol de uma postura mais igualitária, contra o racismo e o preconceito de qualquer natureza. Entre eles, já participaram: Monja Coen, a escritora Djamilla Ribeiro, a jornalista Gloria Maria, o atleta Jackson Follman (sobrevivente do acidente de avião da Chapecoense em 2016, Jairo Bouer (psiquiatra e comunicador), a atleta Hortência Maccari, o filósofo Leandro Karnal, o diretor de teatro Gustavo Kurlat, e apresentação do Coral Infantil do Instituto Bacarelli, entidade sem fins lucrativos que atende anualmente mais de 1.000 crianças e jovens na região de Heliópolis.

SERVIÇO

Abraços no Pátio – 6ª Edição (2022)

Shopping Pátio Higienópolis (Avenida Higienópolis, 618)

Data:19 de outubro de 2022, às 17h,

Local: Teatro UOL (presencial) – Piso Terraço

Transmissão: Pelo Instagram (@patiohigienopolis) e canal do Youtube (Pátio Higienópolis).

Inscrições prévias: Sympla

Abertura e mediação: Joyce Pascowith, jornalista e apresentadora

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1922715/1T8A0248_Editar_alta.jpg

