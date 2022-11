Empatica reçoit une nouvelle approbation de la FDA pour sa plateforme de surveillance médicale et annonce la clôture de son financement de série B

BOSTON, 22 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Empatica, une société spécialisée dans le domaine de la santé numérique et de l'IA qui développe des accessoires intelligents et des algorithmes de qualité médicale pour la surveillance et le diagnostic médicaux a annoncé aujourd'hui que sa Empatica Health Monitoring Platform avait reçu l'approbation de Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis.

The Empatica Health Monitoring Platform can accelerate the development of novel therapeutics and the adoption of digital endpoints in patient care and clinical trials. The FDA clearance includes data collection for the continuous monitoring of SpO2, Electrodermal Activity, Skin Temperature and activity associated with movement during sleep.

La plateforme de surveillance médicale d'Empatica est une solution complète de surveillance de la santé et de collecte de données à distance destinée aux professionnels de la recherche et des soins de santé. Elle s'appuie sur les données recueillies par la montre connectée EmbracePlus d'Empatica, certifiée CE et de qualité médicale. En outre, la plateforme inclut la suite logicielle Care exclusive d'Empatica, une infrastructure Cloud sécurisée et des biomarqueurs numériques validés cliniquement.

La plateforme d'Empatica a été autorisée à collecter des données en continu pour surveiller la saturation de l'hémoglobine en oxygène (SpO2) au repos, la température cutanée périphérique, l'activité associée aux mouvements pendant le sommeil et l'activité électrodermique (EDA). Chacun des biomarqueurs numériques d'Empatica est basé sur des algorithmes entraînés qui analysent les données des capteurs toutes les minutes, et a été rigoureusement validé par des études cliniques menées auprès de divers groupes de participants. Les utilisateurs de la plateforme peuvent également accéder aux données brutes recueillies par les cinq capteurs de la montre EmbracePlus, ainsi qu'à des biomarqueurs numériques pour la recherche tels que le pouls, la variabilité du pouls et la fréquence respiratoire.

La plateforme de surveillance médicale d'Empatica est utilisée par les grandes entreprises pharmaceutiques du monde entier pour recueillir et analyser en continu des données physiologiques dans le cadre d'essais cliniques visant à évaluer l'impact de nouvelles thérapies. Empatica collabore au développement de biomarqueurs numériques destinés à être utilisés comme critères d'évaluation. Les chercheurs ont également la possibilité de développer leurs propres biomarqueurs numériques, qu'ils peuvent intégrer dans leurs applications ou infrastructures de santé numérique à l'aide du kit de développement logiciel de la plateforme.

« Cette approbation représente une avancée significative pour notre communauté scientifique », a déclaré le Dr Marisa Cruz, médecin en chef d'Empatica. « Les patients, les prestataires de soins de santé et les chercheurs méritent des produits de santé numériques précis, validés dans diverses populations et intuitifs. Nous sommes fiers d'avoir conçu une solution qui atteint ces objectifs, en offrant un outil de santé numérique fiable et de haute qualité aux scientifiques qui travaillent à améliorer les résultats des patients par la recherche et les soins cliniques. »

Empatica a également annoncé aujourd'hui la clôture récente de son financement de série B, mené par Sanofi Ventures et RA Capital Management, avec la participation de Black Opal Ventures. Cet investissement permettra à Empatica d'élargir sa gamme de biomarqueurs numériques, qui seront utilisés dans le cadre des soins aux patients ainsi que comme critères d'évaluation numériques dans les essais cliniques.

« Nous sommes ravis de faire équipe avec Empatica, ses investisseurs et ses partenaires dans cette aventure », a affirmé Cris De Luca, associé au sein de Sanofi Ventures et membre du conseil d'administration d'Empatica nouvellement nommé. « En obtenant une meilleure compréhension de la symptomatologie des maladies grâce à de nouvelles métriques numériques et à des biomarqueurs numériques dans des contextes cliniques et réels, Empatica ouvre des possibilités de détection précoce des maladies, d'amélioration des décisions de traitement et de la qualité de vie des patients du monde entier ».

Empatica – www.empatica.com

Empatica Inc est un pionnier de la surveillance médicale continue, discrète et à distance grâce à l'IA. La plateforme et la technologie d'Empatica sont utilisées par des milliers de partenaires institutionnels à des fins de recherche, dans le cadre d'études sur le stress, le sommeil, l'épilepsie, la migraine, la dépression, la toxicomanie et d'autres affections. Son produit phare, la montre connectée EmbracePlus, a été développé avec des partenaires clés, dont l'United States Department of Health and Human Services (HSS) (en français, Département de la Santé et des Services sociaux des États-Unis), l'United States Army Medical Research and Development Command (USAMRDC) (en français, Commandement de la recherche et du développement médical de l'armée américaine) et le programme TRISH financé par la NASA.

